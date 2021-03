Corona har ikke stækket de frivilliges virkelyst i Hillerød

Her kunne bestyrelsen i sin beretning konstatere, at selv om corona og restriktioner begrænser de frivillige muligheder for at udfolde sig, blev det et år med masser af aktivitet og nytænkning blandt mange af medlemmerne og i frivilligcentret. Nye tiltag har set dagens lys som svar på de udfordringer, der er fulgt med i kølvandet på epidemien.