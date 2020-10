Der er ventetid på at komme til skoletandlæge i Hillerød. Coronanedlukningen i foråret har fået ventelisten til at vokse sig så langt, at kommunen nu må sætte ekstra ressourcer ind for at overholde lovgivningen. Foto: Maja Andersen

Corona får kø til tandlægen til at vokse

Hillerød - 08. oktober 2020 kl. 04:55 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Børn kan risikere at skulle vente i over to år på en tandundersøgelse, hvis ikke der gøres noget for at indhente ventelisterne hos den kommunale tandpleje i Hillerød. På grund af lukningen af klinikken i foråret, hvor corona satte en stopper for al tandpleje ud over det akutte beredskab, er ventelisten nemlig blevet så lang, at tandplejen kan få problemer med overhovedet at holde sig inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvor ofte børn skal indkaldes til at få kigget bisserne efter.

- For at overholde de frister bliver vi nødt til at bevilge nogle ekstra penge, så tandplejen kan indhente noget af det tabte, siger Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget.

Mens det ikke er udvalget, der bevilger pengene, har udvalget nikket ja til at sende sagen videre, så tandplejen kan få omkring 1,2 millioner kroner til ekstra personale i en periode for at gøre ventelisterne kortere igen.

Mens Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der ikke må gå længere end mellem 12 og 24 måneder, før børnene indkaldes til tjek, vedtog byrådet i forbindelse med budgetaftalen i 2013, at der skal gå 24 måneder, før der dumper en indkaldelse til tandplejen ind gennem brevsprækken. Fordi der allerede er skåret ind til benet i tandplejen, kan kommunen ikke blot lade stå til og ventelisten vokse til mere end 24 måneder, da det vil bringe kommunen på kant med loven.

- Hvis vi havde haft en mere ekstravagant normering med en kortere venteliste, havde vi haft lidt mere at skubbe med. Men da vi i forvejen har det længst mulige indkaldelsesinterval, har vi ikke mulighed for at strække det den vej, fordi vi selvfølgelig også skal overholde lovgivningen, siger Peter Frederiksen.

Om der er skåret for meget ind til benet hos tandplejen, er et spørgsmål om prioritering, mener han.

- Man kan selvfølgelig altid diskutere, om der er skåret for meget, men det er jo en prioritering ligesom alle andre ting. Det skal jo holdes op mod andre gode ting som normeringer i daginstitutionerne eller kulturprojekter, siger Peter Frederiksen og tilføjer:

- Hvis vi ikke havde nogle ventelister overhovedet, kunne det jo også være tegn på, at vi havde for mange ressourcer.

Det er både i basistandplejen, tandreguleringen og special- og omsorgstandplejen, at der er problemer med at følge med den venteliste, som er vokset under corona. Derfor skal de omkring 1,2 millioner kroner bruges på både en ekstra tandlæge og tandklinikassistent i et år i basistandplejen og ekstra hænder i specialtandplejen og tandreguleringen. Sidstnævnte forventer dog at kunne nøjes med ekstra hænder midlertidigt i det, der svarer til 11 dage og visitere børn i de øvrige klinikker, så specialtandlægerne i tandreguleringen udelukkende skal koncentrere sig om at lave behandlinger.

I specialtandplejen håber Hillerød Kommune desuden at kunne hente nogle penge hos Halsnæs og Egedal Kommune. Hillerød samarbejder nemlig med nabokommunerne om specialtandplejen, men selvom der har været færre opgaver på grund af coronanedlukningen, har Hillerød Kommune stadig betalt alle udgifter til løn. De manglende indtægter fra de færre opgaver er opgjort til 62.000 kroner. Hillerød Kommune er derfor nu i dialog med de to kommuner og håber på forståelse for, at kommunerne sammen skal dække tabet.

- Jeg går ud fra, vi finder en mindelig løsning, siger Peter Frederiksen.