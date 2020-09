Nu skal antallet af besøgende på hospitalerne i Region Hovedstaden begrænses. Foto: Allan Nørregaard

Corona begrænser besøg på hospitaler

Hillerød - 11. september 2020

Nordsjællands Hospital begrænser nu antallet af besøg på hospitalet, fordi antallet af coronasmittede stiger.

- Som pårørende bør du kun gå ind på hospitalet, hvis du er fast besøgende til en indlagt patient, eller hvis du ledsager en patient til en ambulant aftale. Begrænsningerne gælder ikke pårørende til kritisk syge og børn, skriver Nordsjællands Hospital på Facebook.

- Det er altid de lokale afdelinger, der vurderer, om det er muligt at gennemføre et besøg, og det er derfor vigtigt, at du som besøgende følger personalets instrukser og fortsat husker god hygiejne og god afstand til andre, lyder opfordringen fra hospitalet.

Det er Region Hovedstaden, der har besluttet at begrænse antallet af besøgende på regionens hospitaler. Det er for at forhindre trængsel og smittespredning af corona-virus.

- Jeg er rigtig ked af, at vi nu står i en situation, hvor vi må bede patienterne om, at der kommer færre besøgende ind på vores hospitaler, men det er en kritisk periode i pandemien lige nu i hovedstadsområdet. Derfor må vi gøre, hvad vi kan, for at få den her opblussen i smitten under kontrol igen. Jeg har stor forståelse for, at det er svært og hårdt, hvis du som indlagt patient ikke kan få besøg af hele din familie, og derfor er det i første omgang også en henstilling, som i øvrigt ikke gælder for kritisk syge og børn, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse.

Henstillingen træder i kraft med det samme og gælder indtil videre. Region Hovedstaden følger løbende situationen, og er parat til at reagere, hvis situationen ændrer sig.

- Vi er hele tiden klar til at justere forholdene, så de tilpasser sig en konstant skiftende virkelighed. Vi har en særlig vigtig opgave i at holde smitten ude af vores hospitaler. Både for vores dygtige personales skyld, men også så vi kan opretholde en så normal og så høj aktivitet som muligt. Det skylder vi de øvrige patienter, som vi fortsat skal kunne hjælpe med behandlinger operationer, for andre sygdomme, og det kræver altså at vi så vidt muligt holder corona ude af hospitalerne, siger formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K) i pressemeddelelsen.