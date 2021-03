Litteraturfestivalen 'Ordet er løs', som blandt andre havde forfatterne Hanne-Vibeke Holst, Carsten Müller Nielsen, Øbro & Thorbjerg, Ib Michael og Pia Juul på programmet, må nu udskydes for anden gang. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Corona-aflysning: Litteraturfestival udskydes til efteråret

'Ordet er Løs' bliver udskudt, da Hillerød Bibliotekerne og de øvrige samarbejdspartnere ikke mener, de kan stå inde for en forsvarlig afvikling af festivalen

Hillerød - 29. marts 2021 kl. 11:25 Kontakt redaktionen

8. maj skulle have været en dag i litteraturens tegn på Hillerød Bibliotek og Klaverfabrikken, men på grund af de fortsatte restriktioner i forbindelse med coronapandemien ser samarbejdsparterne bag festivalen sig ikke i stand til at afholde en festival, der giver publikum noget nær den oplevelse, som litteraturfestivalen 'Ordet er Løs' plejer at være garant for. Festivalen bliver derfor udskudt til lørdag 2. oktober, skriver Hillerød Bibliotekerne i en pressemeddelelse.

Læs også: Online læsekreds vækker begejstring

"Virkelig ærgerligt" "Det er virkelig ærgerligt at være nødt til at udskyde. Jeg havde set frem til at kunne holde festival, men med al den usikkerhed, der stadig er om forsamlingsloft, afstandskrav og øvrige restriktioner, og derudover ikke mindst risikoen for at skulle aflyse i sidste øjeblik, virker det som den rigtige beslutning," udtaler bibliotekets festivalleder, Ulla Merete Stangerup, i pressemeddelelsen.

Samme program Hun ærgrer sig over, at arrangørgruppen må aflyse 8. maj, men glæder sig over, at de heldigvis vil være i stand til at afholde festivalen med det stort set samme program i efteråret 2021.

"Heldigvis har vi aftalt med de fleste af forfatterne, at de er klar den 2. oktober. Det er meget positivt set i lyset af den skuffelse, vi føler lige nu. Vi og vores samarbejdspartnere på Klaverfabrikken, Grundtvigs Højskole og Hillerød Musikskole ser derfor frem til efteråret, hvor vi forhåbentligt kan slå dørene op for fantastisk festivaloplevelse," siger Ulla Stangerup.

Kan beholde billet 'Ordet er Løs' skulle i første omgang have været afholdt 3. oktober 2020, men blev udskudt til 8. maj i år. Men nu må arrangørerne altså udskyde endnu en gang.

Billetter købt til arrangementet 8. maj bliver automatisk refunderet. Har man gemt sin billet fra 'Ordet er Løs' den 3. oktober 2020, kan man vælge at beholde den til den nye dato den 2. oktober 2021 eller få pengene retur ved henvendelse til biblioteket.

Mdt

