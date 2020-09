Rektor Jesper Als (i midten) vil nu fast sende hver tredje HHX-elev hjem for at modtage digital undervisning. Det sker for at skabe mere plads i offentlig transport og skolens kantine. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Corona: Skole sender 8 klasser hjem - næste dag er det 8 nye

Alle HHX-elever i Hillerød skal frem til efterårsferien på skift gå i skole hjemmefra cirka hver tredje dag. Det sker for at forebygge coronasmitte.

Hillerød - 21. september 2020 kl. 16:09 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Handelsgymnasium og Handelsskole er ramt af corona. De har i weekenden fået besked om, at et par elever og en enkelt lærer er blevet testet positiv for Covid-19. Skolen har hjemsendt den klasse, hvor den ene smittede elev går - den anden elev har ikke været på skolen i perioden, så her er vedkommendes klasse blot informeret. Den berørte klasse vil i den kommende tid modtage virtuel undervisning, indtil alle igen er testet negative.

- Vi har ud fra et forsigtighedsprincip besluttet at sende alle elever og lærere fra klassen hjem til test og virtuel undervisning. Undervisningen genoptages på skolen, når elever og lærere har modtaget en negativ test, og har været symptomfri i 48 timer, fortæller uddannelseschef Conni Vang Jensen.

Skolen vil fremover iværksætte flere tiltag og sende elever hjem på HHX. I denne uge er hele 2. årgang i gang med en større, skriftlig opgave, og det skal de nu gøre hjemmefra. Hver tredje HHX-elev vil nemlig blive sendt hjem for at modtage undervisning digitalt, og det kommer til at foregå på skift. Det forklarer rektor Jesper Als.

- HHX-bekendtgørelsen giver mulighed for, at vi i 20 procent af tiden kan lave virtuel undervisning. Det gør vi brug af for ikke at have så meget pres på den offentlige transport og på kantinen. Vi sender otte klasser hjem hver dag, og det kan så være 1. årgang mandag og 2. årgang tirsdag, forklarer rektor Jesper Als.

På Unords handelsgymnasier i Frederikssund og Lyngby har man allerede iværksat det samme.

Det sker for at begrænse sammenstimlen af elever med fare for yderligere coronasmitte i kantine, busser til og fra skole og andre trængselspunkter.

Samlet set er smittetallet i Hillerød dog fortsat nedadgående. Mens det i forrige uge toppede med 30 smittede på en uge, så er der de seneste syv dage kun konstateret 16 nye smittede. Det giver en incidens på 31 smittede pr. 100.000 borgere. Dermed er Hillerød stadig over bekymringsgrænsen på 25.