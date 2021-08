Claus Stallknecht fra Hillerød fik for fem år siden hjernebetændelse. Nu er han ambassadør for Hjerneholdet, der er et tilbud til folk, der har haft en blodprop i hjernen, en hjerneblødning eller en anden hjerneskade. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Claus fik vendt op og ned på sit liv efter alvorlig sygdom: Nu hjælper han andre med at få mod på livet igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Claus fik vendt op og ned på sit liv efter alvorlig sygdom: Nu hjælper han andre med at få mod på livet igen

Claus Stallknecht, der er ambassadør for Hjerneholdet, ved, hvor vigtigt det er at være fysisk aktiv, når man forsøger at kæmpe sig tilbage

Hillerød - 08. august 2021 kl. 07:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hver fredag mødes Hjerneholdet på Hillerød Stadion på Selskovvej til fysisk træning og socialt samvær.

Læs også: Fællesskabet begynder i boldburet

Hjerneholdet er et tilbud til folk, der har haft en blodprop i hjernen, en hjerneblødning eller en anden hjerneskade.

Claus Stallknecht er ambassadør for Hjerneholdet, og han ved selv, hvor vigtigt det er at være fysisk aktiv, når man forsøger at kæmpe sig tilbage efter at have haft en hjerneskade.

For fem år siden, da han var 46 år, fik han nemlig hjernebetændelse.

"Jeg havde lidt almindelige influenzasymptomer, men det var ikke noget, jeg tænkte mere over. På det tidspunkt var min kone, der er skolelærer, på lejrtur med sine elever, men en af mine medarbejdere syntes, at jeg opførte mig mærkeligt, og at jeg sagde nogle underlige ting. Så jeg kørte hjem, og på en eller anden måde lykkedes det mig at få lagt vores to børn i seng og køre dem i skole dagen efter," fortæller Claus Stallknecht.

Virus i hjernen Efter at have kørt sine børn i skole, kørte Claus hjem igen og lagde sig på sofaen.

"En af mine kolleger kom heldigvis forbi for at kigge til mig. Han kunne se mig ligge på sofaen gennem vinduerne, men han kunne ikke komme i kontakt med mig. På et tidspunkt vågnede jeg, og min kollega kørte mig ned til min egen læge, der fik mig indlagt med det samme. Og det viste sig så, at jeg havde fået en virus i hjernen," fortæller Claus Stallknecht.

Claus Stallknecht har altid levet et sundt liv og dyrket motion på højt plan. Han ejer Løberen, der har syv butikker på landsplan, og Løberen.dk, men da han blev ramt af hjernebetændelse, blev der vendt op og ned på hans liv, og i dag er han stadig delvist sygemeldt.

"Man er jo i trygge hænder, når man er indlagt på et hospital, men man er mere eller mindre overladt til sig selv, når man bliver udskrevet. Jeg var meget bange i starten, og jeg turde stort set ikke at bevæge mig uden for en dør, og hvis jeg endelig gik en tur, så var det i nærheden af sygehuset, så jeg hurtigt kunne få hjælp, hvis der skulle ske noget," fortæller han.

Hjerneholdet mødes hver fredag, og der er også tid til en snak og en kop kaffe. Foto: Martin Warming

Venner hjalp Med hjælp fra venner, der tog Claus med på gåture og ud til forskellige løb, begyndte han dog langsomt at få sit gamle liv tilbage.

"Det har haft enorm betydning for mig, at der var nogle, der på eget initiativ ruskede lidt op i mig. Ellers havde jeg sikkert stadig siddet derhjemme og kigget ind i væggen. Jeg fik en oplevelse af, at jeg fik genopbygget mig selv ved at være fysisk aktiv, og jeg fik selvtilliden og troen på, at jeg godt kan, tilbage. Der er en stor sammenhæng mellem det fysiske og psykiske, og det der med at få noget fysisk styrke giver dig også noget psykisk styrke. Nu tør jeg leve livet igen, og jeg har et motto, der hedder, at hvis jeg ikke tør leve livet, så dør jeg," fortæller Claus Stallknecht.

Han har derfor valgt at være ambassadør for Hjerneholdet, der er et samarbejde mellem Hillerød Fodbold, Hillerød Kommune, Hjernesagen i Nordsjælland og Nordsjællands Hospital

"Det er gift at sidde derhjemme og kigge ind i væggen, når man har haft en hjerneskade. På Hjerneholdet handler det ikke kun om at dyrke motion og være aktiv. Der er også fællesskab og bare det at kunne tale med andre, der også har haft en hjerneskade, betyder utrolig meget. Man kan bakke hinanden op og udveksle erfaringer, og det er altafgørende for Hjerneholdets mål med at hive folk op af sofaen, så de kan komme tilbage til deres liv," fortæller han.

Det er gratis at deltage på Hjerneholdet. Foto: Martin Warming

Hospital bakker op Lisbet Lind, der er ledende terapeut på Neurologisk Afdeling, har være inddraget helt fra start i opstarten af Hjerneholdet.

"Genoptræning er en så essentiel del af behandlingen, hvis du har været indlagt med neurologiske lidelser og den stopper ikke, fordi du bliver udskrevet eller fordi, du er færdig med et forløb i kommunen. Derfor bakker vi selvfølgelig også op om Hillerød Fodbolds initiativ og fortæller vores patienter om det," siger hun i Nordsjællands Hospitals nyhedsbrev.

"Det er vigtigt for foreningen at bevare vores medlemmer i fællesskabet så længe som muligt. Også selvom de får en hjerneskade eller hjernesygdom," fortæller Peter Bennett, der sidder i Hillerød Fodbolds bestyrelse og har ansvaret for klubbens samfundsansvars-aktiviteter.

Træningen tilrettelægges af Hillerød Fodbolds træner Lau Saugmann, der er uddannet fysioterapeut, og består af 45 minutters udendørs styrke- og pulstræning på Hillerød Stadion og i naturen omkring. Det er hygge og træning, hvor alle kan være med - og altså ikke fodboldtræning.

Hjerneholdet mødes hver fredag mellem klokken 11 og 12.30 på Hillerød Stadion. Det er gratis at deltage, og du kan høre mere om holdet ved at kontakte træner og fysioterapeut Lau Saugman på telefonnummer 26 27 79 72 eller lausaugman@hotmail.com.

relaterede artikler

44 fejrede juleaften i klubhuset på Hillerød Stadion 28. december 2020 kl. 10:45