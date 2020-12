Mette Kragh Faurholdt har forståelse for, at detailhandlen nu skal lukke på grund af de stigende smittetal. Arkivfoto

Artiklen: Citykoordinator om nedlukning: - Jeg havde selvfølgelig håbet, at det kunne have været anderledes

Butikkerne i SlotsArkaderne – på nær Matas og Bilka – må skyde en hvid pil efter den sidste julehandel, og den øvrige detailhandel går glip af nytårssalget.

Det er en realitet, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften proklamerede, at storcentre skal lukke allerede fra i morgen, mens den øvrige detailhandel skal følge efter fra 1. juledag.

Årsagen er, ifølge statsministeren, at vi skal begrænse aktiviteterne i samfundet for at bremse de stigende corona-smittetal.

Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum og C4, ærgrer sig over, at det meste af detailhandlen endnu engang må lukke på grund af corona-pandemien.

"Jeg anerkender fuldt ud behovet for at skabe tryghed og dæmme op for den stigende smitte. Der ikke dog er erfaring med, at detailhandlen har været arnested for smitten, men hvis vi kan nøjes med en midlertidig nedlukning til den 3. januar, så er det rettidig omhu, som vi selvfølgelig bakker op om," siger hun til Hillerød Posten onsdag aften.

"Her og nu handler det om, at vi skal have knækket den stigende smittekurve, og så må vi sætte vores lid til, at der bliver forhandlet nogle gode hjælpepakker på plads så hurtigt som muligt," tilføjer hun.