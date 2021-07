Citykoordinator: Vi skal tænke handelsliv på en ny måde

- Det er dejligt, at der er så mange butikker, der er begyndt at interessere sig for også at være synlige andre steder end bare i deres butik, siger citykoordinatoren og fortsætter:

- Inden man jubler for meget, skal man huske, at butikkerne ikke har haft så mange måneder til at indhente den tabte omsætning, så der er stadig noget, der skal indhentes. For om lidt skal der betales moms, og den betaling har butikkerne godt nok fået udskudt, men det betyder jo ikke, at regningen ikke skal betales. Set i det lys, så er det jo stadig hårdt at have en butik eller en restauration, men isoleret set går det godt, siger Mette Kragh Faurholdt, som oplever, at der i Hillerød er en stigende bevidsthed fra de handlende om, at det er vigtigt at støtte op lokalt.