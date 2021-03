Palle Lange Andersen, der er formand for Hillerød Cityforening, ser optimistisk på fremtiden, selv om det har været et udfordrende år for detailhandlen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Cityformand: - Vi skaber den bedste handelsby, hvis vi står sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cityformand: - Vi skaber den bedste handelsby, hvis vi står sammen

Palle Lange Andersen er blevet genvalgt til formand for Hillerød Cityforening

Hillerød - 04. marts 2021 kl. 06:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hillerød får de bedste forudsætninger for at gøre byen til en endnu bedre handelsby, hvis vi står sammen.

Sådan lød budskabet fra Palle Lange Andersen, der er formand for Hillerød Cityforening, da foreningen afholdt virtuel generalforsamling forleden.

"Det er meget vigtigt at forstå, at vi skaber den bedste handelsby, hvis vi står sammen som butikker og sammen med Hillerød ByForum/Hillerød Shopping. For vi kan ikke selv løfte de opgaver, der skal til for at sikre, at vi også i fremtiden vil være den vigtigste handelsby i Nordsjælland," sagde Palle Lange Andersen i sin beretning om det forgange år, hvor corona-pandemien selvfølgelig har sat dybe spor i detailhandlen.

"De tilbagemeldinger, vi har fået, er, at omsætningen - i betragtning af et meget vanskeligt år - faktisk har været acceptabel. Dog er nogle brancher ramt særligt hårdt såsom barer, restauranter, biografer m.v.," sagde Palle Lange Andersen.

Hillerød Cityforening er en forening for erhvervsdrivende i Hillerød, og sammen med SlotsArkaderne udgør de Hillerød Shopping. Derudover er Hillerød Cityforening også med i foreningen Hillerød ByForum, der samler Hillerøds handelsliv, liberale erhverv, ejendomsejere, kulturen, frivillige og kommunen i et samarbejde, der har fokus på at markedsføre Hillerød som en god og attraktiv handelsby.

Givtigt samarbejde Hillerød Cityforening betalte sidste år 540.000 i kontingent til Hillerød ByForum. Selv om det svarer til størstedelen af foreningens årlige budget på 650.000 kroner, så er pengene givet godt ud, mener Palle Lange Andersen.

"Jeg minder om, at det, vi bidrager med til Hillerød ByForum, det summes op med tilsvarende store indbetalinger fra ejendomsejere, kommunen og SlotsArkaderne, således at den samlede aktivitetssum er cirka tre millioner kroner. Vi kan via ByForum løfte opgaver, som vi aldrig ville være i stand til at løfte selv. Lad mig nævne den store Shop Lokalt-kampagne, som vi satte i værk for at øge kundernes opmærksom på, hvor vigtigt en god handelsbymidte er med til at skabe liv i vores by. Vi kommunikerede samtidig, hvordan der kunne bestilles take-away i cafeer og restauranter. Vi fik på Hillerød.nu synliggjort, hvilke butikker, der kunne kontaktes via webshop, Facebook, Instagram, telefon og e-mail. I gadebilledet havde vi lavet Shop Lokalt-budskaber på asfalten, klistermærker til butikkerne m.v. ByForum hjalp til med at udbrede budskaberne om corona-venlig opførsel, en opgave som vi vurderede ville være svær for den enkelte butik at håndtere hver for sig - så også her havde vi glæde af fællesskabet," sagde Palle Lange Andersen på den virtuelle generalforsamling.

Nethandlen truer Udover corona-pandemien så skal detailhandlen også slås med den stigende internethandel. Men Palle Lange Andersen er fortrøstningsfuld, og han tror på, at kunderne nok skal finde vej til de fysiske butikker igen.

"Vi har før talt om internethandel, som kan udgøre en trussel mod en levende by med et stor udvalg af butikker, og der er ingen tvivl om, at vi alle kan have en bekymring om, hvordan vores verden kommer til at se ud efter corona. Selvom nethandel er blevet mere udbredt, er jeg dog meget fortrøstningsfuld i forhold til vores detailforretninger. Jeg er sikker på, at mange savner at komme til at møde faglig vejledning, savner muligheden for at røre og se varerne og så selvfølgelig opleve at handle - for vi er jo meget sociale væsner alle sammen," lød det fra cityformanden.

Palle Lange Andersen, der er filialdirektør i Danske Bank på Munkeengen, blev genvalgt som formand for Hillerød Cityforening, og Jakob Sundberg fra Festsalen fortsætter som næstformand. Derudover består bestyrelsen i foreningen af Morten Buch fra HL Mode, Lars Olsen fra HTH, Jacob Dreyer fra Hair by Gylvin, Dorte Pondal Vexø fra ChokoladeMageriet og Michael Ørntoft fra Sjællandske Medier.

Thomas Øgaard, der er biografchef i Nordisk Film Biografer i Hillerød, er ny suppleant til bestyrelsen.

Hillerød Cityforening mistede sidste år to medlemmer, men til gengæld meldte otte nye medlemmer sig ind i foreningen.

relaterede artikler

ByForum kæmper for bymidtens liv 09. februar 2019 kl. 05:39

Bymidten skal give folk en god oplevelse 26. januar 2019 kl. 14:10