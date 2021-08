Christina Thorholm skal nu sidde i både byrådet og i Folketinget. Foto: Allan Nørregaard

Christina Thorholm siger ja til Folketinget efter Heegaard-exit

Hillerød - 13. august 2021 kl. 14:46 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Hillerød får endnu et medlem af Folketinget.

Formand for Omsorgs- og Livskraftudvalget Christina Thorholm har sagt ja til en plads på Christiansborg, efter at Kristian Heegaard torsdag aften trak sig.

Det skete efter, at han ifølge ham selv havde udvist »grænseoverskridende adfærd« ved en fest, hvor han havde drukket for meget.

Christina Thorholm kalder det stort, at hun nu skal i Folketinget.

- Jeg stillede jo op til folketingsvalget i 2019, fordi der er ting, som jeg ikke kan gøre noget ved i kommunal sammenhæng, som man kan på landsplan. Det at sidde i Folketinget med den store viden, jeg har om lokalpolitik, er væsentligt, og når man får den mulighed, så mener jeg, at man skal sige ja, siger Christina Thorholm, der blev ringet op torsdag aften og spurgt, om hun ville have pladsen.

Hun fik med 1524 stemmer ved folketingsvalget tredje flest af de radikale stemmer i Nordsjællands Storkreds efter Martin Lidegaard og Kristian Heegaard.

Hun har nu fået orlov fra sit job som konsulent i Socialtilsynet, og hun skal allerede til møder i Folketinget i næste uge.

Dobbelt mandat Der er tre måneder til kommunalvalget, men Christina Thorholm har ingen planer om at træde ud af kommunalpolitik.

- Jeg har respekt for det arbejde, og det er en stor opgave at sige ja til at sidde i folketinget. Men jeg har haft et udvalgsarbejde ved siden af mit fuldtidsarbejde, og jeg har vokse børn, så jeg mener, at jeg har muligheden for at klare både arbejdet i byrådet og i Folketinget.

Kristian er en kapacitet Hun er samtidig ærgerlig over måden, hun kommer ind i landspolitik på.

- Kristian har truffet et valg, og det er hans personlige valg. Kristian er en kapacitet, så derfor synes jeg, det bliver et tab for partiet, siger hun.

- Men jeg har noget andet at komme med. Jeg har lang arbejdserfaring, familie, børn der er næsten færdiguddannet, jeg har også politisk erfaring og byder på noget andet. Jeg kender hele velfærdsområdet, og jeg har i det hele taget en anden profil end mange af mine nye kolleger. Det var også en pointe for mig ved folketingsvalget, at det er rigtig vigtigt, at der er nogen, der har været på arbejdsmarkedet. siger hun.

Hun ser frem til at arbejde med nogle af de sager, som hun brænder for.

- Børn og unges trivsel. Der er for mange børn, der trives dårligt og går ud af skolen med for dårlige færdigheder. Det skal vi finde løsninger på, og det er ikke nemme løsninger, siger hun.

Hun nævner også social- og ældreområdet, som hun i mange år har været udvalgsformand for lokalt.

- Vi skal styrke forebyggelsen og have fokus på det gode liv som ældre. Og så glæder jeg mig meget til at kunne arbejde med klima i Folketinget, siger hun.

Kristian Heegaard var næstformand for retsudvalget, familieordfører, grundlovsordfører, ordfører vedr. § 71-tilsynet, retsordfører, socialordfører og udlændingeordfører, og den radikale gruppe skal nu se på, hvordan posterne skal fordeles.

Hun har allerede talt med flere folketingsmedlemmer for at få nogle råd som nyt medlem.

- Lige nu er jeg meget lyttende. Et af de gode råd, jeg har fået, er, at det vigtige er at prioritere, hvad jeg skal, kan og vil. Jeg er ikke bekymret. Man skal gå ind i det med åben pande og finde ud af, hvordan man skal håndtere arbejdsmængden og de sociale medier, siger hun.

