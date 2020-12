Christina Thorholm (R): - For mange børn og unge trives dårligt

Vi står på tærsklen til et nyt år og har derfor bedt byrådets partier gøre status over året, der er ved at være gået, og kigge ind i det nye, der venter lige rundt om hjørnet

Vi undgik nedskæringer på vores plejehjem, og vi får styrket sygeplejeindsatsen for vores svageste medborgere. Derudover får vi styrket demensindsatsen og genoptræningsindsatsen. Genoptræningsindsatsen er en vigtigt indsats, når man er blevet opereret eller er svækket. Det er godt, at vi nu har en aftale, hvor vi igangsætter tiltag, så vi passer bedre på vores klima og miljø. Vi er stolte af, at kommunens medarbejdere har været meget fleksible og innovative i forbindelse med håndteringen af corona. Det gælder børnenes undervisning og pasningsbehov, rammerne for besøg for de ældre på vores plejehjem og meget mere.

Vi er stolte af, at vi indgik en økonomisk ansvarlig aftale om Hillerød Kommunes budget for de næste fire år. Det er en aftale med bedre normeringer til vores børn i børnehaver og vuggestuer. Der kommer flere penge til vores folkeskoler og til børn, som har særlige behov, for eksempel på grund af autisme eller angst.

Forsyningsselskabet har haft en del udfordringer. Der har været for høje udgifter. Der har ikke været styr på en rabat på en halv million kroner, selskabsledelsen har kørt rundt i biler, som ikke var miljørigtige, og at forsyningsselskabet politianmeldte en borger og afviste aktindsigtsanmodninger virker helt tosset. Vi har som ejer et ansvar for, at driften kører ordentligt, og at vi har konkurrencedygtige priser. Her skal vi som byråd være mere aktive og opmærksomme.

For mange børn og unge trives dårligt. Der er nu mange flere unge, som har mentale problemer, når de afslutter skolen, overvejende på grund af autisme, adhd, angst og depression. 5,4 procent af børnene har mindst én psykiatrisk diagnose, inden de fylder 8 år. Børn og unge med psykiske problemer er stærkt stigende, så det er afgørende vigtigt, at vi bliver bedre til at forstå, hvorfor der er en stigning, og hvordan vi hjælper børn, unge og deres familier.

Hvad bliver den vigtigste opgave for byrådet i 2021?

Byrådet skal fastholde og udvikle samarbejdet om at finde løsninger. Vi skal have ambitioner for en grøn og bæredygtig omstilling. Borgerne skal opleve, at her er godt at bo og leve med sin familie, blandt andet fordi vi har gode daginstitutioner, folkeskoler, idrætsforeninger og kulturliv. Der skal være balance mellem udviklingen i Hillerød by og kommunens mange lokalsamfund.

Hillerød by skal fortsat udvikle sig med en spændende og hyggelig bymidte med et godt kulturliv og handelsliv. Det skal være trygt at blive ældre, fordi man kan få den rette hjælp og en bolig i en af vores ældreboliger, når man har brug for det. Vi skal blive bedre til at forebygge, at livet bliver for svært for de børn eller voksne, som har fysiske eller psykiske udfordringer. Vi vil arbejde for venlig vækst, så udvikling og det at være en klima- og ressourcebevidst kommune går hånd i hånd.