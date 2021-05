Chefjordemoder vender tilbage efter afstikker til Rigshospitalet

"Jeg glæder mig til at vende tilbage til det, som jeg ikke tøver med at kalde for Danmarks bedste Gynækologisk Obstetriske afdeling. Jeg søgte for to år siden andre muligheder at bruge min faglighed på, men jeg blev ved at savne afdelingen og arbejdet med at skabe de bedste forløb for vores fødende, så da chancen bød sig, var jeg ikke i tvivl. Heldigvis kan jeg se, at tilfredsheden hos både personale og vores fødende stadig er høj, og jeg glæder mig til at fortsætte den gode udvikling," udtaler hun i en pressemeddelelse.