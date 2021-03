Se billedserie Markedspladsen har været losseplads i 1600-tallet, viser fund fra 21 prøvegravninger. Derfor skal der nu graves yderligere. Affald er interessant for arkæologer, fordi det giver et godt billede af, hvad folk spiste. Hvad folk faktisk spiser er ofte forskelligt fra, hvad de selv siger, at de spiser, forklarer Esben Aarsleff (tv), der er chef for den arkæologiske afdeling på Museum Nordsjælland. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Chef for arkæologer: Byggerier er vores levebrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Chef for arkæologer: Byggerier er vores levebrød

Hillerød - 08. marts 2021 kl. 07:48 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Fredag mødtes afdelingscehf for arkæologi i Museum Nordsjælland, Esben Aarsleff, med direktør Michael Sheikh fra bygherren Momentum Plus, der opfører hotel og boligblokke på Markedspladsen i Hillerød. De mødtes på Markedspladsen for at drøfte de kommende arkæologiske udgravninger. Udgravningen går i gang dette forår, fordi der er gjort interessante fund. I ét af 21 prøvehuller er der for eksempel fundet et skår fra en stjertpotte, hvilket gør, at man kan datere fundene til 1600-tallet.

Bygherren og arkæologen var mødtes for at se på parkeringspladsen, som nu er ved at blive til byggeplads.

Netop byggerier bidrager med en stor del af arbejdet til arkæologerne ved Museum Nordsjælland, forklarer chefen.

- De er da hele vores levebrød, siger Esben Aarsleff.

Samarbejdet mellem bygherre og arkæologer er afgørende for begge parter, da der er store interesser på spil. Det betyder ikke, at det altid går gnidningsfrit, forklarer Esben Aarsleff.

- Der er jo en konflikt i og med, at vi koster penge, konstaterer han.

Museumslov bestemmer Det er museumsloven, som stiller krav om, at der skal laves arkæologiske udgravninger, inden man må bygge, og at det er bygherren, som skal betale for det.

Bygherre Michael Sheikh fra Momentum Plus fortæller, at det er et vilkår som udvikler, at der kan komme arkæologiske udgravninger, som koster penge, og som også tager tid. Han arbejder normalt med tre-otte projekter ad gangen, for tiden har han gang i tre projekter, herunder projektet på Markedspladsen. Nogle projekter tager 20 år, nogle tager 1 år, fortæller han.

- Det er svært at vide. Jo mere bynært, jo mere nænsom skal man være, og det har vi respekt for, siger Michael Sheikh.

Han fortæller, at han også har projekter på åben mark, hvor man kan gå i gang med at bygge næsten med det samme. Dermed stresser det ham ikke, at der skal laves udgraving på Markedspladsen.

Kød fra de kongelige Fundene under Markedspladsen kan give et billede af, hvad folk i 1600-tallet spiste. Området under Markedspladsen er nemlig en gammel losseplads med affald, og det er noget af det bedste for arkæologer at arbejde med.

Det bedste billede af, hvordan dette område så ud i 1600-tallet stammer fra Resens kort fra 1658, forklarer Esben Aarsleff. Selvom kortets rigtighed ikke er bevist arkæologisk, så passer det meget godt med de fund, som arkæologerne har gjort. Dette kort viser, at byen gik til lige før Markedspladsen. På siden væk fra byen i forhold til Markedspladsen var et par huse. Og fra Markedspladsen og op til slottet gik en vej.

Så Markedspladsen var altså udkanten af byen, hvor der blev smidt affald. Måske er der også affald fra slottet. Det vil de arkæologiske udgravninger gøre os klogere på. Hvis der er meget kød i affaldet, tyder det på, at det kommer fra slottet, forklarer Esben Aarsleff. Fordi de rige på slottet spiste mere kød end de almindelige mennesker inde i byen.

At der er træ bevaret under Markedspladsen, gør udgravningen ekstra interessant.

- Det er lidt sjovt, siger Esben Aarsleff.

Udgravningen vil kunne supplere en tidligere udgraving ved Hillerød Kirke, hvor noget af det ældste af Hillerød by blev gravet ud.

- Her får vi affaldet, siger Esben Aarsleff, der ser frem til udgravningen.

- Jeg mistænker, at der kommer ret sjove fund. Det bliver én af de mest højtprofilerede udgravninger i 2021, siger han.

Ældste fund er ved vejen De ældste fund fra 1600-tallet ligger i området ud mod Slangerupgade. Der er fund ned til 3-3,5 meters dybde. Fundene ligger mindre dybt længere væk fra Slangerupgade, nogle steder 1 meter og 20 centimeter under asfalten på parkeringspladsen. I dette område er fundene fra 1700-tallet og ikke lige så interessante som dem fra 1600-tallet ud mod vejen.

Det interessante område er omkring 2400 kvadratmeter.

Sjovt med fund Michael Sheikh fra Momentum Plus fortæller, at arbejdet med udgravningen kommer til at foregå i tæt samarbejde, hvor bygherrens maskiner skraber jord af, hvor arkæologerne ønsker det. Det er byggefirmaet HHM fra Hillerød, der skal skrabe asfalt og jordlag af for arkæologerne og siden bygge for udvikleren Momentum Plus og slutkunden PFA Ejendomme.

- Det sjove bliver, når vi finder nogle fund, siger Michael Sheikh.

I gang inden dårligt vejr En årsag til, at han kan forholde sig roligt trods forsinkelse af byggeriet og udgifter til arkæologer er, at han har en slutkunde i ryggen, som har forståelse for, at det er sådan det er, når man bygger i Danmark i et område med arkæologiske fund, og denne kunde er PFA Ejendomme.

- Hvis jeg havde solgt 12 lejligheder med havudsigt, så kan jeg love dig for, at jeg havde 12 advokater i røret, siger bygherren.

Men det har han ikke. Det tager den tid, det tager. Det forhindrer ham dog ikke i at have følgende håb:

- Vi vil gerne i gang inden vejret bliver dårligt, siger Michael Sheikh.