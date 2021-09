Efter drabet den 2. januar ransagede politiet Bandidos' klubhus på Industrivænget i Hillerød. Foto: presse-fotos.dk

Centrale vidner i drabssag udebliver

Hillerød - 28. september 2021

De personer, der som de eneste overværede, hvad der skete den skæbnesvangre aften i januar, hvor 38-årig Cem Kaplan blev skudt og dræbt i en bil på Rønbjerg Alle, er ikke meget for at udtale sig i retten.

Således udeblev en mand, der tirsdag skulle have vidnet i retten. Han var til stede i bilen og er derfor et helt centralt vidne i sagen.

Drabet fandt sted, da fire personer med tilknytning til banden NNV, herunder Cem Kaplan og en mand, der ifølge Ekstra Bladet er bandens »krigsminister«, skulle mødes med tiltalte, en 41-årig Bandidosrocker, angående et mindre økonomisk mellemværende.

Den person, som udeblev fra retten tirsdag, er nu efterlyst og skal anholdes, så han kan vidne.

Det er heller ikke lykkedes at finde »krigsministeren«, der i sidste uge skulle have vidnet i sagen. Politiet har over flere dage henvendt sig på folkeregisteradressen og på tilholdssteder, hvor han kunne opholde sig.

I retten argumenterede senioranklager Martin Vedel Stassen for, at man i stedet kunne afspille afhøringen af den 21-årige »krigsminister«, som blev optaget om aftenen på hospitalet i Hillerød, hvor den 21-årige modtog behandling efter skudepisoden.

- Udsigten til at skaffe dem (vidnerne, red.) til vej inden for en overskuelig tid er ikke særlig sandsynlig. Derfor må vi afgøre sagen på det grundlag, der er, og det mener jeg sagtens, at man kan, sagde Martin Vedel Stassen.

Forsvarsadvokat Linn Støkken Nielsen protesterede mod at afspille optagelsen, da politiet på det tidspunkt ikke kendte den tiltaltes forklaring og derfor ikke har forholdt den 21-årige de oplysninger, som er kommet frem senere.

De tre juridiske dommere var enige om, at der ikke var gjort rimelige bestræbelser for at finde vidnet, og derfor blev der ikke givet tilladelse til at afspille afhøringen.

Også i sidste uge blev et vidne anholdt, fordi han ikke var mødt i retten. Han var den sidste mand, der sad i bilen på drabstidspunktet.

Den 41-årige har erkendt, at han skød, men han og forsvaret mener, det foregik i lovligt nødværge. Den tiltalte forklarede på første retsdag, at han skød, da manden bag førersædet i den sorte Audi stak armen ud ad vinduet, og han så noget, der lignede et våben. I sidste uge forklarede vidnet, at det var ham, der havde siddet der. Han forklarede også, at han ikke var bevæbnet, og at han heller ikke havde indtryk af, at de andre i bilen var det, men at han muligvis havde stukket armen ud ad vinduet:

- Måske skulle jeg smide noget jointpapir ud. Det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Når man ruller en joint, så ruller man vinduet ned flere gange for at smide ting ud, så de ikke ligger i bilen, hvis man bliver stoppet af politiet. Jeg har måske gjort det, men det er ikke noget, jeg er sikker på, forklarede det eneste af de tre vidner, som indtil nu har afgivet forklaring.

Anklageren mener, drabet var planlagt, og at den tiltalte skal dømmes efter bandeparagraffen, der kan fordoble en eventuel fængselsstraf.

Der falder efter planen dom den 12. oktober.