Retten fandt det bevist, at den 56-årige mand havde truet centervagten. Foto: Hans Jørgen Johansen

Centervagt truet på livet: Mand dømt

Hillerød - 22. juni 2019 kl. 09:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et skænderi om, hvorvidt der må ryges inde i Slotsarkaderne udviklede sig dramatisk i februar i år. Nu er en 56-årig mand blevet idømt 20 dages betinget fængsel for trusler efter episoden. Det fremgår af dombogen.

Den 56-årige mand nægtede sig i Retten i Hillerød skyldig i anklagerne, som lød, at han den 14. februar cirka klokken 18.32 skulle have truet centervagten med at slå ham og hans familie ihjel, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd.

Den 56-årige mand forklarede i retten, at godt kunne huske episoden, og at han havde været på biblioteket og var på vej hjem, da han tændte en cigaret inde i Slotsarkaderne. Han kom op at diskutere med vagten, og den 56-årige, der var påvirket af alkohol, »svinede« efter eget udsagn vagten til, men han truede ham ikke. Den 56-årige gik tværtimod fra stedet, mens vagten fulgte efter, selvom den 56-årige ifølge sin forklaring flere gange bad vagten om at gå. Til sidst søgte manden tilflugt på værtshuset Møllen, mens vagten blev stående uden for værtshuset, og den 56-årige følte sig ikke tryg ved situationen. Kort efter kom politiet og hentede ham og kørte ham i detentionen.

Ifølge vagtens forklaring prøvede han flere gange at forklare den 56-årige, at han ikke måtte ryge inde i Slotsarkaderne, da manden havde tændt en cigaret inde i centret. Vagten kunne mærke, at den 56-årige var fuld, og den 56-årige råbte ifølge vagtens forklaring flere gange til vagten, at han ville slå ham ihjel. Da den 56-årige igen tændte en cigaret, sagde vagten, at han ville ringe til politiet, og det fik endnu en gang den 56-årige til at true vagten med at tage livet af ham.

Da den 56-årige mand begyndte at gå fra centret, fulgte vagten, der på det tidspunkt havde politiet i røret, efter for at holde øje med ham, så han kunne fortælle politiet, hvor han var. Den 56-årige råbte fortsat, også at han kendte nogle rockere, og at han ville finde vagtens familie og slå dem ihjel.

Da politiet ankom til værtshuset, konstaterede de ifølge dombogen, at den 56-årige var meget påvirket.

»Han lugtede af spiritus, havde røde øjne, snøvlende tale og reagerede ikke på deres første henvendelse,« fremgår det af dombogen.

Den politibetjent, der vidnede i retten, forklarede, at den 56-årige havde en aggressiv fremtoning, og at han nægtede at kende til episoden. Han kaldte centervagten for en »svans« og en »bøsserøv«. Herefter fortsatte den 56-årige med at gå meget tæt på de to politibetjente og true med at finde deres familier og slå dem ihjel. Efterfølgende blev den 56-årige mand dog ked af det, han havde sagt, og politiet sigtede ham derfor ikke for det.

Efter vidneforklaringerne fandt retten det bevist, at den 56-årige mand havde truet vagten og vagtens familie på livet.

»Efter vagtens (navn udeladt, red.) forklaring, der støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger, finder retten det imidlertid tilstrækkelig godtgjort, at tiltalte har truet vagten med at slå ham og hans familie ihjel, samt at disse trusler var ment til at fremkalde alvorlig frygt hos vagten for sit eller sin familie liv, helbred eller velfærd,« fremgår det af dombogen. Den 56-årige blev herefter idømt 20 dages betinget fængsel ved Retten i Hillerød.