Center for Mindful Living har succes med deres sommerretreats, hvor der er fokus på ro og nærvær. Nu vil centret lave en stor Mindful Living-festival på Posen.

Center får 50.000 kroner til Mindful Living-festival

Til næste år afholdes Danmarks første Mindful Living-festival på Posen og i Center for Mindful Livings have ned til Slotssøen.

Center for Mindful Living, der står bag festivalen, har modtaget 50.000 kroner fra Hillerød Kommunes eventpulje til arrangementet, som bliver afholdt den 6. og 7. juni.

- Pengene er en forudsætning for, at det overhovedet kan lykkes. Vi skal ud og finde endnu flere sponsorater, men de 50.000 er først og fremmest en bekræftelse fra kommunen om, at de gerne vil støtte op om Danmarks første Mindful Living-festival, siger centerleder Hanne Parvine.

Måtte aflyse i år

Egentlig skulle festivalen have været afholdt allerede i år, men tilbage i maj måtte ildsjælene indse, at planlægningen var kommet for sent i gang, og at man ikke kunne nå det. Men Hanne Parvine er fortrøstningsfuld på nuværende tidspunkt, for arrangørerne har nu noget at bygge videre på.

- Vi har arrangeret en helsemesse, som godt nok havde færre gæster, men nu har vi mere erfaring. Vi mangler stadig et køkken tæt på Posen, frivillige, en praktikant og flere penge, men det er et godt stempel at have de kommunale penge med, når vi skal søge andre sponsorer og fonde, siger Hanne Parvine.

Brug for alternativer

Mindful Living-festivalen handler ikke kun om mindfulness, men om alle hjørnestenene i centret: Mindfulness med meditation, yoga, thai chi og qigong, sundere livsstil, spiritualitet, samfund og fællesskab. Og der er i den grad brug for en festival med det fokus, mener Hanne Parvine:

- Med vores lille center kommer vi slet ikke ud til mennesker nok, og der er så meget brug for det. Vi kan se fra kommunens sundhedsprofil 2017, at 27 procent ikke er fysisk aktive, og 22 procent har et højt stressniveau. I vores travle hverdag kan det være svært at få taget sig sammen til at gøre det, som vi godt ved, er sundt for os. Med denne festival vil vi komme op med nogle alternativer til vores ofte travle og usunde livsstil, siger Hanne Parvine.

Det er planen, at Center for Mindful Living skal arbejde sammen med flere lokale aktører i forbindelse med festivalen, og det er også en af forudsætningerne for at modtage penge fra kommunens eventpulje.