Carsten fik jobbet for næsen af Erik: Nu kan de ikke undvære hinanden

At et møde i et skydetelt til en byfest i Lynge skulle føre til et over 30 år langt venskab, havde hverken Erik Helmer eller Carsten Larsen regnet med, da de første gang stødte på hinanden i midten af 1980'erne. Her udfordrede de to nemlig hinanden til at skyde, men hvad den lokale bankmand, Erik Helmer, ikke vidste, var, at Carsten Larsen var formand for den lokale skydeklub.