Carsten Larsen: - Det er sgu' ikke særlig opmuntrende at være arenadirektør lige nu

Håb forude

Carsten Larsen og hans medarbejdere stod ellers over for en uge med masser af aktiviteter på programmet. På torsdag skulle Burhan G have givet koncert i Royal Stage, og på fredag skulle Stig Rossen havde spillet to koncerter i den lokale arena, der åbnede i januar.

Men begge koncerter bliver nu aflyst, og det samme gør et show med Iben Hjejle og Signe Lindkvist, der skulle have været afholdt på lørdag

”Lige nu har jeg ikke noget overblik over, hvad det her kommer til at betyde for os rent økonomisk. Men det er selvfølgelig en meget alvorlig situation for os. Vi har allerede fyret medarbejdere som en konsekvens af corona-situationen, og jeg håber virkelig ikke, at det her kommer til at betyde, at vi må fyre yderligere,” siger Carsten Larsen, der – trods alt – glæder sig over, at de nye restriktioner i første omgang ’kun’ gælder til den 3. januar.

”Der er et håb om, at vi kan gennemføre vores nytårskoncert med Copenhagen Phil den 9. januar, og vi arbejder på at give den fuld gas i 2021. Det virker som om, at vaccinen er lige rundt om hjørnet, så jeg har en tro på og et håb om, at vi i løbet af 2. kvartal næste år kan begynde at lave nogle store arrangementer igen,” siger han.

Ifølge Carsten Larsen bliver de to julekoncerter med henholdsvis Burhan G og Stig Rossen helt aflyst - og altså ikke udskudt til et senere tidspunkt.

"Det giver ingen mening at afholde julekoncerter i januar eller februar, med jeg ved endnu ikke, hvad vi gør med showet med Iben Hjejle og Signe Lindkvist, ” siger Carsten Larsen.

Ifølge Carsten Larsen får man automatisk sine penge retur, hvis man har købt billetter til et eller flere af de arrangementer, der nu bliver aflyst.