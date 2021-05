Museumsdirektør på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Mette Skougaard foran vinderportrættet af Carlsbergfondets Portrætpris "Portræt NU! 2021", der er malet af norske Jon Bøe Paulsen og har titlen "Sidste brev". Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Carlsbergfondets Portrætpris uddelt til kunstner bag klassisk maleri, der indfanger et menneskeligt samtidsdrama Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Carlsbergfondets Portrætpris uddelt til kunstner bag klassisk maleri, der indfanger et menneskeligt samtidsdrama

Hillerød - 06. maj 2021 kl. 15:42 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Det Nationalhistoriske Museum uddelte torsdag eftermiddag Carlsbergfondets Portrætpriser som kulmination på den 8. udgave af museets nordisk portrætkonkurrence Portræt NU!. Norske Jon Bøe Paulsen modtog hovedprisen og en præmiesum på 85.000 danske kroner for værket "Sidste brev".

Maleriet forestiller en kvinde, der sidder i en sofa og læser et brev. Det er et afskedsbrev. Stuen er mørk bag hende, hvor der står en brun reol med tykke, mørke bøger. Fra højre side kommer der lys, og det rammer brevet, som kvinden sidder og læser, og får det til at lyse hvidt. Samtidig er en del af kvindens ansigt, håndled og bryst lyst op, ligesom begge hendes hænder er lyst op.

Mette Skougaard er direktør på Det Nationalhistoriske Museum og med i den internationale jury, som har valgt vinderen, og hun fremhæver samspillet mellem lys og mørke i Jon Bøe Paulsens oliemaleri.

- Det er et afskedsbrev fra én, der er ved at bukke under for corona. Det er et teknisk mesterligt udført maleri, hvor ikke mindst lysindfaldet og kontrasterne mellem lys og mørke spiller sammen på en måde, der underbygger stemningen og fremhæver det skæbnesvangre brev, som den portrætterede kvinde læser, siger Mette Skougaard.

Jon Bøe Paulsen har brugt sin sambo Heidi Kelday som model til maleriet, og inspirationen kom fra et virkeligt brev, som hun modtog fra sin niece på Hawaii, der gerne ville flytte, men vanskeligt kunne på grund af Covid-19-smittefaren, fremgår det af kataloget for udstillingen.

Juryen fremhæver netop samspillet mellem lys og mørke, det samtidsaktuelle i maleriet ("Et barokmaleri i samtiden! I øvrigt er det svært at finde specifikke detaljer som tidsplacerer billedet. Det er et tidløst maleri," skriver jurymedlem Pontus Ljungberg i begrundelsen), og desuden fremhæves kvindens hænder, fordi "i et realistisk maleri er det særlig vigtigt at præcis hænder er troværdigt og rigtigt gengivet. Her er den ingen tøven," skriver juryen.

Vinderportrættet er sammen med yderligere ni prismodtagere udvalgt blandt 1153 deltagende kunstnere, hvoraf de 151 har fået deres værker udstillet på Frederiksborg Slot.

Juryen udvalgte i alt 10 værker, som fik tildelt en pris, og værkerne har hver især gjort et ganske særligt indtryk på juryen, skriver Frederiksborg i en pressemeddelelse om vindermaleriet.

Portræt NU! 2021 bærer præg af kunstnernes og de portrætteredes møde med Covid-19, skriver museet i pressemeddelelsen. Mundbind går igen i mange værker, og pandemiens konsekvenser viser sig også gennem kunstnere og modellers udtryk for ensomhed, isolation og desperation, skriver museet.

Særudstillingen Portræt NU! 2021 er åben for publikum 7. maj til 1. august. Undervejs er der afstemning om publikumsprisen.

Vinderne af Portræt Nu! 2021 er:

Carlsbergfondets Portrætpris (førstepris): Jon Bøe Paulsen, Norge. Sidste Brev. Olie på lærred

Andenpris: Dag Aronson, Danmark. Andrea, girl between chairs. Olie på lærred

Tredjepris: Stinne Fuglsbjerg, Danmark. Ingemann. Pastel på sort papir

Young Talent Prize: Ln Rye, Danmark. Skærmning. Olie på lærred

Young Talent Prize: Astrid Storgaard, Danmark. Corona (toiletpapir) krisen. Oliemaling på toiletruller

Specialpris: Ivana Julma, Finland, Self-Portriat with Love and Death. Akryl på MDF

Specialpris: Liisa Hietanen, Finland Aulis. Uld, uldblanding, bomuld, polyesterskum, vattering, armeringsjern, stål

Specialpris: Niklas Asker, Sverige. Piercer. Olie på plade, gammel syæske

Specialpris: Kristina D. Aas, Norge. Viktoria. Jaquardvævet tekstil, uld

Specialpris: Jørgen Geisted, Danmark. Blandt venner. Olie på lærred