Carl Emil spiller op til Lisa Ekdahl

Billetsalget til koncerten 22. juni på Posen med Lisa Ekdahl er godt i gang, og over 800 har købt billet. Klaverfabrikken kan nu også annnoncere aftenens andet navn, og det er Carl Emil, som helt solo vil sørge for at give publikum den perfekte start. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Med bookingen af Carl Emil Solo håber vi, at der bliver noget for hele familien 22. juni. Der er formentlig familier, hvor de unge ikke ved hvem Lisa Ekdahl er, og hvor de lidt ældre ikke har opdaget Carl Emil endnu. Det er der nu mulighed for. Og dermed kommer aftenen også til at være i god forlængelse af Klaverfabrikkens opgave som regionalt spillested, hvor vi skal arbejde for, at publikum stifter bekendtskab med musik de ikke kender,« siger Jens Jepsen, daglig leder af Klaverfabrikken.