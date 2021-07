Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Campingpladsen med vokseværk og brusebad under åben himmel

Selvom Hillerød Camping har været ramt af pandemien, har den også ført godt med sig. Campingpladsen har satset på udefaciliteter, og det har været et hit.

Af Magnus Eg Møller

Hillerød Camping, der som noget ret unikt for en campingplads ligger helt centralt i byen, har mærket coronapandemien gå ud over forretningen. Normalt er gæsterne kulturturister, der gerne vil på museer i Hillerød, Nordsjælland og i København, men museerne har som bekendt været lukket i en lang periode under pandemien, og de mange hollændere og nordmænd, der plejer at lægge vejen forbi campingpladsen, er blevet i deres hjemlande.

Til gengæld tager flere danskere nu på camping hjerhjemme. Kystcamping er mere populært end bycamping, fortæller lejrchef på Hillerød Camping, Annette Quist, så selvom campingpladsen alligevel har oplevet, at flere danskere vil campere i Hillerød, betyder fraværet af udlændinge, at der stadig er ledige pladser.

- Vi sætter stor pris på, at flere danskere, særligt jyder og fynboer, i år har søgt til Hillerød, siger hun.

Udefaciliteter populære Coronapandemien har til gengæld sat gang i udviklingen på pladsen.

For pandemien betyder, at der er kommet opmærksomhed på afstand og udendørsfaciliteter. Derfor har campingpladsen både bygget udendørsbrusere og udendørskøkken, og har tilbage i 2017 investeret i en toilethytte, der nu også har fået tilhørende udendørs pissoirer.

- Det gør, at vi har lettere ved at udnytte vores faciliteter. Vi kan løfte udendørslivet på pladsen, og vi er virkelig blevet rost for vores udebrusere. Jeg tror, vi er nogle af de første, der har bygget sådan nogle, siger lejrchef Annette Quist.

Udendørsbruserne er lukkede, så forbipasserende ikke kan se en, mens man bader, men der er åbent opad, så man kan nyde synet af himlen, mens man står under bruseren.

Man skal følge med Annette Quist har i flere år søgt om midler fra det kommunale budget til at lave en tilbygning til servicebygningen med toiletter og bad, men eftersom politikerne ikke har fundet pengene til det, har hun følt sig nødsaget til selv at investere for at holde gæsterne tilfredse.

- Der kommer hele tiden nye kvalitetskrav, man skal følge med, og allerhelst skal man jo gerne være lidt foran. Jeg tror coronaen har sat sig lidt i folk, og derfor vil vi fastholde de udendørs faciliteter fremover. Det giver noget tryghed, og så har det vist sig at være populært.

De ekstra faciliteter betyder samtidig, at campingpladsen kan have flere gæster. Hillerød Camping er 3,5-stjernet, og der er krav til, hvor mange gæster, der må være pr. toilet og bad, hvis campingpladsen vil beholde stjernerne. Så selvom ønsket i flere år har været at udvide fra 110 til 149 pladser, er faciliteterne stadig ikke helt nok til en udvidelse i den størrelsesorden.

- De ekstra brusere betyder, at vi kan øge antallet af pladser. Vi rammer stadig ikke 149, men vi har mulighed for at lukke nogle flere gæster ind. Og så forventer gæsterne jo også, at der ikke er lange køer til bruserne.

Justerer ansøgning Efter flere års afslag på ansøgningerne om midler fra kommunen har Annette Quist valgt at prøve noget nyt. Udendørsbruserne har været en succes, så dem vil hun gerne have flere af på campingpladsen. Derfor har hun til årets budgetforhandlinger sløjfet sin oprindelige ansøgning og sendt en ny, hvor hun kun efterspørger midler til netop udendørsbrusere og familiebade, hvor der er plads til flere personer.

- Det, håber jeg, er noget mere spiseligt for politikerne, siger hun.

Anlægsønskerne er de tidligere år kommet med et prisskilt på mellem 1,7 og 2 millioner kroner, mens de ekstra brusere, Annette Quist søger om penge til i år, vil koste et sted mellem 260.000 og 300.000 kroner.

Selvom campingpladsen kan tage imod flere gæster i fremtiden, vil den ikke miste sin charme, forsikrer Annette Quist:

- Vi sikrer hyggen ved at lade være med at overbooke, og ved at sørge for, at der er faciliteter nok, så folk ikke mærker, at der - forhåbentligt - er kommet flere gæster. Og så skal serviceniveauet jo bare være i top. Nu ser vi frem til de næste mange uger, hvor det igen ser ud til, der kommer gang i byen.