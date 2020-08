Se billedserie Annette Quist var på vej mod et fremragende år, da corona ramte. Nu må hun nøjes med den halve omsætning af sidste år, men hun glæder sig alligevel over, de gæster, hun har haft. Foto: Allan Nørregaard

Campingplads: Det kunne have været det bedste år

Hillerød - 17. august 2020

Alt tegnede lyst og lovende for Hillerød Camping. I det tidlige forår væltede bookingerne ind til lejrchef Annette Quist, der så frem til en sæson, der kunne have været pladsens mest travle nogensinde.

Så kom corona. Og med virussen fulgte et indrejseforbud og en masse ubekendte, der punkterede bookingballonen. Udlændinge afbestilte i så stor stil, at Annette Quist allerede i april til avisen forudså, at hun ikke kunne indhente det tabte i år. Hun mente ikke danskere med kun tre ugers sommerferie kunne fylde hele den trængte feriebranche.

Men hvordan er sommeren så gået for Hillerød Camping. Holdt det stik, og er Annette Quist glad eller bedrøvet?

- Jeg er absolut ikke bedrøvet, men jeg har heller ikke hænderne helt oppe. Det gik lidt, som jeg forudsagde. Vi havde så mange afbestillinger i april og maj. Det kunne have været det bedste år. Der gik lang tid, før der blev lukket op for hollændere og belgiere, og der var løbet kørt, siger hun.

For Hillerød Camping har det blandt andet været den omstridte regel om mindst seks overnatninger for indrejsende samt de skiftende politiske udmeldinger om turister i København, der har skabt forvirring.

- Udfordringen har været den her seksdagesregel. Mange troede, det skulle være på samme campingplads, og mange udlændinge har også været i tvivl, om de overhovedet måtte besøge København. Det har jeg hørt fra dem, der kom hertil, siger Annette Quist.

Derudover har hun været ramt af manglende turister, der gjorde stop på gennemrejse til Sverige, ligesom det nu giver udfordringer, at Norge lukker lidt ned for rejser til Danmark igen.

- Vi har haft nogle odds imod os. Det har været mange små ting, og jeg tror desværre ikke vi får den sensommer, vi havde håbet på, siger hun.

Det sætter sit præg på økonomien.

- Helt godt er det da ikke. Vi når vel det halve af sidste års omsætning, siger hun.

Annette Quist nægter dog at have ondt af sig selv, og hun insisterer på at se det positive. For eksempel har der været mere ro på pladsen, fortæller hun grinende.

Og selvom hun som en campingplads i byen ikke har kunnet tiltrække de mange danskere, der har bestormet feriehuse nær strand og swimmingpool, så har hun også fået flere besøg vestfra end vanligt.

- Over 90 procent af vores gæster har været danskere. Det har været meget anderledes, men vi er glade for de fynboere og jyder, der også er rykket herover. Bycamping har ikke hittet på samme måde, men vi har været glade nok for, at vi har haft masser af gæster, selvom det absolut ikke har været fuldt hus.

For tiden er Hillerød Camping knap halvt belagt, hvor der i en normal august - især med dette vejr - ville være udsolgt.

Annette Quist glæder sig over de af hendes kolleger i feriebranchen, der har haft en sommer over forventning, og hun roser tiltag som gratis færger til de danske øer. Men. Der er et men.

- Vi har også en ø, der hedder Sjælland. Det er som om, den er lidt glemt. Man kunne også have lagt halv pris på Storebæltsbroen, så turismen kunne flyde lidt mere på tværs af landet, siger lejrchefen.

Hillerød Camping lukker pladsen sidst i september.