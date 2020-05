Caféer skal have lov at brede sig

Flere udendørs siddepladser til spisende gæster kan være på vej i Hillerøds gader. Kommunens økonomiudvalg har bakket op om et forslag fra Venstre, der vil dispensere midlertidigt for reglerne om udeservering og give byens spisesteder mere udendørs plads at boltre sig på, når de i coronatiden skal leve op til øgede afstandskrav.

- Den afstand, som restauranterne skal sikre, kommer til at påvirke det økonomiske grundlag for de restauranter og caféer, der nu langt om længe kommer til at åbne, rigtig meget, siger Thomas Elong (V), som er idémand bag forslaget.

- Jeg kiggede på det område, de har udenfor og tænkte, at det simpelthen ikke kunne lade sig gøre at have det antal borde, hvis de samtidig skulle leve op til afstandskravene. Derfor tænkte jeg, at vi kunne prøve at skabe en ramme, så vores caféer og restauranter har en bedre chance for at overleve, fortæller Thomas Elong.