Det vækker glæde hos Café Vivaldis bestyrer, Recep Bahadir, at regeringen Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om at droppe reglen om, at cafegæster skal bestille bord 30 minutter før ankomst. Foto: Ann-Sophie Meyer

Cafébestyrer: Dejligt at 30-minutters bookingregel er afskaffet

Bestyreren har siden genåbningen af cafeen håbet på, at reglen om bordbestilling 30 minutter før ankomst ville blive droppet, for der har været pres på telefonen.

- Vi er blevet kimet ned, og vi har brugt rigtig lang tid ved telefonen, fordi alle - selv dem der bare har skullet have en kop kaffe, har skullet bestille bord 30 minutter før, og i weekenden har vi været nødt til at have en medarbejder stående fast ved telefonen, siger Recep Bahadir og fortsætter:

- De fleste kunder har været forstående, men der har også været kunder, der har syntes, at det var for dårligt, at de skulle bestille bord 30 minutter før, så det er dejligt, at reglen nu er lavet om, siger bestyreren.