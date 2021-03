Brian Risby Knudsen glæder sig til at byde gæsterne velkommen igen i Café Kik, men han ved ikke, om det kan betale sig for ham at åbne for udendørsservering 21. april. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Café-indehaver: - Jeg glæder mig til at få mit liv tilbage

Indehaveren af Café Kik på Torvet glæder sig over, at der lys i tunellen, men ærgrer sig blandt andet over, at gæsterne skal vise coronapas

Hillerød - 23. marts 2021 kl. 19:10 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Det er skønt, at der nu er sat en dato på, hvornår restauranter og cafeer igen kan slå dørene op igen - men der er stadig lang tid til 6. maj, hvor de kan åbne for indendørs servering.

Det mener Brian Risby Knudsen, som åbnede sin Café Kik på Torvet i Hillerød i foråret 2020. Siden har cafeen været ramt af to corona-nedlukninger - og cafeindehaveren havde håbet, at han allerede i februar kunne have åbnet igen.

"Det er en rigtig hård tid, og jeg er glad for, at jeg ikke vidste, da vi lukkede ned i december, at det skulle vare så længe, før vi kunne åbne igen. Jeg glæder mig så meget til at få min hverdag igen. Jeg har været restauratør i 15 år, og jeg er vant til, at min telefon ringer hele tiden. Så ikke nok med at pengene er fosset ud af kassen, så er det også som om, hele min eksistens er revet væk under mig. I februar og her i marts har jeg haft det sådan, at der ikke var noget at stå op til om morgenen. Så det er en forfærdelig tid, og jeg glæder mig til at få mit liv tilbage," siger han.

Dårligt vejr Et politisk flertal meldte sent mandag aften ud, at restauranter kan åbne for udendørs servering 21. april og for indendørs servering 6. maj. På Café Kik, som ligger på Torvet med et stort udeserveringsområde ned mod Slotssøen, er der gode muligheder for at åbne for at servere sandwich og kaffe på terrassen. Men Brian Risby Knudsen er alligevel skeptisk og vil overveje, om det overhovedet kan betale sig at holde åbent:

"Det er godt nok lidt op ad bakke. Selvom vi har en god terrasse med varme på, så må jeg overveje, hvad jeg skal og ikke skal. For i de 14 dage kan vi jo risikere at have fire gode dage og 10 dårlige dage med regn og blæst, og kan vi så stadig få støtte fra hjælpepakkerne? Vi ved jo ikke endnu, om vi kan få for eksempel halv hjælpepakke, hvis vi åbner kun for udeservering. For vi skal stadig have kokke og bemanding på, og hvis der så ingen mennesker kommer, fordi det er hundekoldt, og ikke engang varmelamperne kan holde den kørende - kan vi så få støtte for det?," spørger Brian Risby Knudsen, som dog pt. regner med at åbne cafeen 21. april.

Corona-pas bliver en udfordring Når cafeer og restauranter åbner igen, kræver myndighederne, at de bruger det såkaldte coronapas. Derfor skal gæsterne fremvise enten en frisk, negativ coronatest eller dokumentere, at de enten er vaccineret eller har været smittet med Covid-19. Det ærgrer Brian Risby Knudsen:

"Selvfølgelig handler det her om sundhed fremfor alt, men jeg synes, det er hårdt, at restauranterne bliver ramt af det. Man skal jo ikke vise coronapas for at gå ind i en butik eller få lavet nye briller ved optikeren. Men vi skal have en mand til at tjekke folks coronapas, og hvad med alle de gæster, som ikke gider blive testet eller er modstandere af vacciner? Hvad med dem, der dukker op, men har glemt at få taget en test og må gå igen, så vi går glip af et firmandsbord eller lignende? Det kan ikke undgå at gå ud over vores omsætning," siger Brian Risby Knudsen, som også afventer mere information om, hvor mange gæster der må samles i cafeen, både indendørs og udendørs.

Lys i tunellen Men han glæder sig til at byde kunderne velkommen igen:

"Det er skønt, at der nu er kommet et lys i tunellen. Jeg glæder mig til at komme i gang med mit liv igen - og det siger mit personale også, når jeg taler med dem. De er ved at gå ud af deres gode skind lige nu," siger han.

