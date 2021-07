Se billedserie Cecilie Lillemors Stræde, som Tue Tortzen fortæller om på billedet, er opkaldt efter en af Hillerøds modstandskvinder. Foto: Ann-Sophie Meyer

Byvandring: Tortzen hyldede byens afdøde helte

Over 30 borgere trodsede regnen og tog på byvandring med byrådsmedlem Tue Tortzen (EL) som turguide.

Hillerød - 03. juli 2021 kl. 09:11 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Regnen silede ned. Drypvist men standhaftigt. Det meste af Torvet var mennesketomt. Men på de ujævne brosten, der dominerer Torvet, stod over 30 mennesker torsdag eftermiddag i en halvcirkel med farverige paraplyer og regnslag. Alle med opmærksomheden rettet mod turguide Tue Tortzen.

- Velkommen til rundtur. Vi må tage regnvejret med. Det er der ikke noget at gøre ved, sagde Tue Tortzen, og da han havde fortalt lidt om, at Torvets runde café, der er opført i 1992, går under navnet »Pølseslottet«, og at politistationen engang var rådhus, gik turen videre gennem Slotsgade og ned til Murer-Tonny Stræde.

- I forbindelse med 60-året for Danmarks befrielse blev vi i byrådet enige om at hædre nogle af de fremtrædende modstandsfolk ved at opkalde gader efter dem, og en af dem er murer Tonny, sagde Tue Tortzen og fortsatte:

- Vi blev enige om, at Murer-Tonny ikke skulle have en ny fin vej, men en lille ydmyg gyde. For det passede til hans sind og fremtræden, sagde Tue Tortzen, inden han satte kurs mod næste stop på turen - Cecilie Lillemors Stræde, der er opkaldt efter Murer-Tonnys kone.

- Når Tonny fik et stræde, skulle hans kone Lillemor også have et. Hun var lige så aktiv i modstandsbevægelsen, Men man kan jo først navngive steder efter folk, når de ikke er her mere, og Lillemor blev over 100 år, så hendes stræde blev først indviet for fire år siden i 2017, sagde Tue Tortzen.

En tur i springvandet Dernæst gik turen videre forbi Møllestrædet, Fisketorvet, Posen og videre hen til slotspladsen på Frederiksborg Slot.

- Springvandet, som står her i midten af slotspladsen, er en kopi. Det oprindelige springvand blev stjålet af svenskerne omkring 1664, sagde Tue Tortzen og fortalte så historien om, hvordan han engang endte i springvandet.

- Dengang jeg var avisbud, var der en morgen, hvor jeg kom kørende på knallert, og jeg var helt afsindigt træt, så jeg faldt i søvn og endte i springvandet, sagde turguiden.

Det fik hele forsamlingen til at trække på smilebåndet, inden turen gik videre ned mod Axelhus, det blå hus på hjørnet mellem Slangerupgade og Nordstensvej. Dernæst satte forsamlingen kurs mod Hillerød Bibliotek.

Mindesten og siddeplads Bag Hillerød Bibliotek, som blev indviet i 2001, standsede flokken op foran en liggende mindesten.

- Det var faktisk først meningen, at den skulle stå op, men så var der en, der foreslog, at den skulle ligge ned i stedet for - så kunne den nemlig også blive brugt til at sidde på. Det var en god idé, for det er et fantastisk sted at sidde på en varm sommerdag, sagde Tue Tortzen om den sten, der markerer, at pladsen bag biblioteket er opkaldt efter forfatteren Martin Andersen Nexø, der blandt andet står bag romanerne »Ditte Menneskebarn« og »Pelle Erobreren«.

- Hvorfor har Martin Andersen Nexø en sten i Hillerød, når han kom fra Bornholm?, ville en mand gerne vide.

- Han boede i en årrække på Skansevej, svarede Tue Tortzen, inden han rettede opmærksomheden mod to mindesten, hvoraf den ene lige nu er til reparation - men ellers hænger begge mindesten normalt på bagsiden af biblioteksbygningen.

Den spanske Borgerkrig - Den ene mindesten er til ære for Martin Andersen Nexø, mens den anden hylder tre Hillerødborgere, der kæmpede under Den spanske Borgerkrig. Desværre var det kun den ene af dem, der vendte tilbage til Hillerød, fortalte Tue Tortzen, inden turen gik videre ned ad Fredensvej og videre mod Frederiksgade forbi det sted, hvor modstandsmanden Murer-Tonny en nat kravlede op i Nordstens skorsten med en spand hvid maling.

- Før andre modstandsmænd kom til, kravlede Tonny op i Nordstens skorsten og skrev med hvid maling: »For frihed og fred slå tyskerne ned«. Han var også en af de første, der blev taget af tyskerne. Han blev sendt i koncentrationslejr, men han overlevede og kom tilbage til Hillerød, fortalte Tue Tortzen, inden turen gik videre mod Hillerød Station, hvor turguiden blandt andet fortalte om den kommende gangbro,

Foruden de faldne helte blev der fortalt om bygninger, kunstværker og politik, og byvandringen sluttede med kaffe og kage i Røde Hus på Holmegårdsvej.