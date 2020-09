Et lille mindretal i byrådet er imod salget. Især Tue Tortzen (Ø) er modstander af at Hillerød Kommune sælger boligerne. Foto: Allan Nørregaard

Byrådsmedlemmer kritiserer salg af billige boliger

Et lille mindretal i byrådet er imod salget af Horsevænget.

Hillerød - 23. september 2020 kl. 06:52 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis flertallet i byrådet tager imod et tilbud på at købe de 61 lejligheder i Horsevænget, sker det på et usikkert grundlag, mener Tue Tortzen (Ø). Han mener ikke, at de økonomiske konsekvenser af salget er belyst godt nok.

Læs også: Satser på 50 millioner for Horsevænget

- Hvis de vedtager det her, er det med bind for øjnene. Enten skal vi have et estimat på, hvad det sandsynligvis vil koste Hillerød Kommune, eller også må vi sige nej til salget, fordi vi ikke kan overskue konsekvenserne, siger Tue Tortzen, som mener, at Hillerød Kommune vil blive mødt med krav om økonomisk støtte fra mange af beboerne i Horsevænget, hvis huslejerne stiger efter et salg.

- Vi skal vide, hvad det vil betyde i forøgede omkostninger til huslejetilskud. Man kan jo give et slag på tasken på alt, hvis man vil. Man ved, hvor mange førtidspensionister, der bor i Horsevænget, og man ved, hvad de får i førtidspension. Hvis huslejen stiger til det dobbelte, og det er nok lav sat, hvad skal kommunen så betale mere?

Som den eneste i byrådet har Tue Tortzen stemt imod hver gang salget af lejlighederne har været politisk behandlet i byrådet.

Ville sælge med byggeret Hillerød Kommune har længe arbejdet med forberedelserne til at sende Horsevænget i udbud. Allerede i september 2019 lavede Nordicals en vurderingsrapport for Hillerød Kommune, en rapport Frederiksborg Amts Avis har fået afslag på at få indsigt i. Formentligt på baggrund af denne rapport vedtog et flertal i byrådet at arbejde videre med et salg ved sit møde 18. december 2019. Kun Enhedslisten stemte som nævnt imod et forslag om at undersøge, om der også kunne bygges nyt i området.

De kommunale boliger i Horsevænget Hillerød Kommune har sat 61 lejemål i Horsevænget til salg.

Hillerød Kommune opførte fra 1949 til 1962 boligerne Horsevænget 27 til 52 . Der er 87 lejemål.

Det er kun muligt at få en bolig i Horsevænget gennem Hillerød Kommunes boligsociale liste.

Horsevænget har længe været et problematisk bekendtskab for Hillerød Kommune. Det har været svært at finde penge på det kommunale budget til at renovere bygningerne, og i 2017 afslørede Frederiksborg Amts Avis, at kommunen længe havde ignoreret massive problemer med skimmelsvamp i flere af boligerne.

Herefter blev lejlighederne undersøgt af Teknologisk Institut, og det viste sig, at der var skimmelsvamp i mindst 51 af 87 lejligheder. Det blev vurderet, at det ville koste 32 millioner kroner at fjerne skimmelsvampen, et arbejde som har været i gang siden 2018 med omfattende renoveringsarbejder og genhusning af beboerne.

Oveni er der nu en verserende civil retssag mellem Hillerød Kommune og en tidlige beboer i Horsevænget, som kræver 800.000 kroner i erstatning og tilbagebetaling af husleje efter at have boet næsten 12 år i en bolig, lejeren mener var ubeboelig. Efter beslutningen valgte Tue Tortzen at fortælle om beslutningen, som skete på et lukket møde, i Frederiksborg Amts Avis.

Ved byrådsmødet 29. april 2020 fik politikerne fremlagt en ny sag om Horsevænget. Det fremgår af sagsfremstillingen, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i, at kommunen ville sælge den nordlige del af Horsevænget med byggeretter på op til 3000 kvadratmeter, så en køber kunne opføre nyt byggeri i 2,5 etager på grunden. De nye huse skulle ligge på et grønt område mellem blokkene. Området er i UNESCO Verdensarv bufferzone, hvilket begrænser etagehøjden på nyt byggeri til 2,5 etager, fremgår det af sagens dokumenter. Hillerød Kommunes egen forvaltning kunne derfor ikke anbefale muligheden for at sælge lejlighederne med en byggeret. En fortætning ville skabe for meget skygge for de eksisterende boliger, både Horsevængets egne lejligheder, men også naboejendommene. Der ville heller ikke være plads nok til p-pladser, fremgår det af sagsfremstillingen.

17. marts 2020 kunne Nordicals aflevere en ny vurdering af mulighederne for et salg, en vurdering som Frederiksborg Amts Avis også har fået afslag på indsigt i.

Herefter vedtog et flertal i byrådet, at Horsevænget skulle sættes til salg. Enhedslisten, SF og Peter Lennø (løsgænger) stemte imod salget.

SF skiftede mening mellem de to politiske behandlinger.

- Jeg er imod, at man skal udbyde det. Jeg synes, vi skal have en reserve af billige boliger, til de mennesker, der ikke har ret mange andre muligheder. Og så synes vi, det var ærgerligt, at det skulle give så meget uro hos beboerne, som det har gjort. Der var jo reaktioner i pressen og på facebook, og det skabte en masse usikkerhed for beboerne, siger Peter Langer (SF) og fortsætter:

- Det ærgerlige har også været, at det har været en lukket sag. Vi må ikke sige noget om udbudssager som denne, for alt, hvad der har med penge at gøre, er belagt med klausuler. Det har gjort det svært at gå ind og argumentere for og imod. Men nu er det spændende at se, om der kommer nogen og byder, siger han, som undrede sig, da han så salgsannnoncen.

- Jeg undrede mig lidt, da jeg så, der stod »i fin stand« i annoncen, når nu vi har brugt millioner på skimmelsvamprenovering. Og det er da et spørgsmål om politik, om man skal sælge eller ej. Vi har brugt mange penge på Horsevænget og kommer til at bruge flere, fordi kommunen har været sløset. Og det ved alle. Der er ikke gjort nok, siger han.

Peter Lennø stemte også imod salget i april. I december 2019 stemte han dog ikke imod, men det var en fejl siger han.

- Horsevænget er et sted for folk, som har en lidt lavere indkomst, og har svært ved at betale en høj husleje. Jeg synes ikke, vi skal sælge det, for der er igen tvivl om, at huslejen vi stige gevaldigt, siger han.

