Byrådsmedlem testet positiv for corona efter møde på rådhuset

For om fredagen, altså cirka halvandet døgn efter mødet, hvor byrådsmedlemmerne også spiste sammen i rådhusets kantine, blev et byrådsmedlem testet positiv for Covid-19.

"Vi gør alt, hvad vi kan for at være forsigtige, blandt andet havde vi ikke tilhørere med på mødet. Desværre kan vi jo ikke helt undgå, at coronaen også kommer her, men vi gør vores bedste for at undgå det. Nu (mandag eftermiddag, red.), mens nogle venter på testsvar, holder vi digitale møder i stedet for at mødes," siger Kirsten Jensen, som håber, at alle, som deltog i mødet, får negative testsvar.