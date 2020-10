Byrådsmedlem raser over nye elbiler: - Jeg bliver ærlig talt en lille smule nervøs på vores medarbejderes vegne

Thomas Elong under sig over, at Hillerød kommune har leaset 18 elbiler, der kun har fået tre stjerner af testorganisationen Euro NCAP

"Jeg ved, at organisationer som FDM anbefaler, at man bruger sæsondæk, så jeg kan ikke forstå, at der er blevet sat helårsdæk på. Men dem kan man heldigvis hurtigt få skiftet, og det vil jeg da anbefale, at vi får gjort så hurtigt som muligt," siger venstre-politikeren.

"Jeg synes, at Hillerød Kommune skal tage et ansvar for, hvilke biler man vælger at sende sine medarbejdere ud på vejene i. Vi er nødt til at sikre os, at vores personale kører i nogle biler, der er forsvarlige. Og det er den her ikke," slutter Thomas Elong.



Hillerød Posten arbejder på at få en kommentar fra Hillerøds borgmester Kirsen Jensen (S)