Se billedserie Hillerød Forsyning er blevet meldt til politiet, der nu skal undersøge, om der er blevet makuleret dokumenter, og om det har været strafbart. Foto: Allan Nørregaard

Byrådsmedlem har politianmeldt Hillerød Forsyning

Hillerød - 12. juni 2021 kl. 07:45 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Hillerød Forsyning er blevet meldt til politiet af Nikolaj Frederiksen, der sidder i byrådet for De Konservative.

Det fortæller Nikolaj Frederiksen selv i et interview til podcasten Visbys Verden.

Anmeldelsen kommer efter generalforsamlingen i Hillerød Forsyning i forrige uge, hvor ledelsen af forsyningsselskabet var til stede sammen med bestyrelsen og byrådet.

På generalforsamlingen fortalte et mandligt bestyrelsesmedlem ifølge Nikolaj Frederiksen, at en navngiven person har makuleret dokumenter i Hillerød Forsyning.

Vil have undersøgelse Nikolaj Frederiksen har flere gange på Facebook udtrykt sig kritisk om forsyningen og bestyrelsens håndtering af de møgsager, der er kommet frem de seneste to år.

Han vil nu have Nordsjællands Politi til at undersøge det, han hørte på generalforsamlingen, og om det kan have en sammenhæng med en politisag om manglende rabat i forbindelse med et møbelkøb.

Nordsjællands Politi undersøger i øjeblikket, om der er foregået noget strafbart i forbindelse med, at Hillerød Forsyning glemte at få en rabat på 500.000 kroner, da der blev købt kontormøbler i 2017. Ifølge en redegørelse, som Frederiksborg Amts Avis tidligere har fået aktindsigt i, var det en menneskelig fejl og et indviklet tilbud, der var skyld i, at den halve million blev glemt. Det var Visbys Verden, der opdagede, at rabatten var blevet glemt og gjorde forsyningsselskabet opmærksom på det.

Nikolaj Frederiksen, der til dagligt arbejder som betjent i Nordsjællands Politi, fortæller til Visbys Verden, at han føler, at han har handlepligt, og derfor gik han til en afdelingsleder i politiet for at forhøre sig om, hvordan han skulle forholde sig. Den afdelingsleder har rådført sig med afdelingen for økonomisk kriminalitet. De har opfordret Nikolaj Frederiksen til at lave en skriftlig anmeldelse, hvilket han gjorde tirsdag i sidste uge, fortæller han i podcasten. Frederiksborg Amts Avis har set kvitteringen for anmeldelsen.

Bestyrelsen afviser Avisen har talt med flere af de politiske bestyrelsesmedlemmer om Nikolaj Frederiksens oplysninger. Både Susanne Due Kristensen (S), Tue Tortzen (Enhedslisten) og Dan Riise (V) afviser at have hørt om, at der skulle være blevet makuleret dokumenter. De har heller ikke selv sagt det på generalforsamlingen, fortæller de.

Næstformand Jamil Chehaibar (S) afviser også, at det blev sagt og har heller ikke selv sagt det.

Han er oprørt over, at Nikolaj Frederiksen refererer fra lukkede møder.

- Når man citerer fra et lukket møde, er det en alvorlig forseelse, det er uacceptabelt, uanset hvem der gør det. Man forventer, at byrådsmedlemmerne og de, der er tættest på loven, er de bedste til at overholde reglerne, siger han.

Venstres Klaus Markussen, der er bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning, havde fredag eftermiddag ikke hørt, at forsyningsselskabet er blevet meldt til politiet.

- Jeg har ikke fået bekræftet, at vi har modtaget en politianmeldelse. Gør vi det, så tager vi den selvfølgelig derfra, siger han.

Han fortsætter: - Som byrådsmedlem har jeg lyst til at sige, at jeg ikke kan genkende det billede, som Nikolaj Frederiksen maler, og jeg håber sandelig, at han er i stand til at føre bevis for sine påstande. Ellers er det jo bare en gratis omgang politik, hvor han fremhæver sig selv på andres bekostninger, siger Klaus Markussen.

Formand for Venstre, Jakob Bring Truelsen, der også sidder i bestyrelsen, var ikke til stede ved generalforsamlingen.

Nikolaj Frederiksen har ikke ønsket at udtale sig til Frederiksborg Amts Avis om sagen.