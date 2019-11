75-årige Ingo Hvid er glad for at være tilbage i byrådet, som han blev valgt ind i igen i 2017. I 2010 sagde han ellers farvel til lokalpolitik efter 28 år i byrådet. Foto: Allan Nørregaard

Byrådets grand old man mærker ikke alderen trykke

Da Ingo Hvid i 2009 sagde farvel til lokalpolitik efter 28 år i byrådet, havde han egentlig regnet med, at det var slut. »Når man er ude, er man ude«, som Ingo Hvid selv siger. Men så mødte han en bekendt i Ullerød Brugs forud for sidste kommunalvalg, som fortalte en historie fra et plejehjem i kommunen, som gjorde Ingo Hvid vred. Historien handlede om den bekendtes kone, der var faldet flere gange, fordi hjemmehjælperen ikke kunne forstå ordet »svimmel« og derfor var gået fra hende på badeværelset.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her