På byrådsmødet, som foregik online, bakkede et enigt byråd op om at finde nye veje til at støtte det lokale erhvervsliv under coronakrisen. Arkivfoto: Thomas Olsen

Byrådet vil finde nye veje til corona-støtte

Hillerød Byråd var på mødet i sidste uge enige om, at forvaltningen skal se på, om der kan findes flere og nye måder at hjælpe det coronaramte erhvervs-, kultur og fritidsliv

Hillerød - 03. december 2020 kl. 04:03 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Sild, snaps og kollegahygge tæt omkring bordene går dårligt hånd i hånd med julefrokoster. Og nu vil Venstre undersøge, om pengene fra aflyste julefrokoster i kommunen eller andre arrangementer, der ikke kan afholdes på grund af covid-19, kan omsættes til gavekort til lokale caféer, restauranter eller handelsliv.

"Det er en tanke, vi har fået - inspireret af noget tilsvarende i andre kommuner som København og Aarhus - om ikke man kan få de penge ud i omløb i restaurationslivet eller hos nogle af de handlende ved hjælp af gavekort. Det kunne være gavekort, som medarbejderne så får, til de lokale erhvervsliv," siger Peter Frederiksen fra Venstre.

Mange ekstraregninger Ideen kom frem, da politikerne i Økonomiudvalget diskuterede Hillerød Kommunes mange coronarelaterede ekstraudgifter. Forvaltningens seneste opgørelse viser, at kommunen har brugt omkring 27 millioner kroner ekstra i år på for vikardækning, rengøring, værnemidler, ekstra håndvaske og meget mere i forbindelse med coronarestriktionerne.

Hillerød Kommune har allerede sat ind flere steder for at give økonomien et skub fremad under coronakrisen. Kommunen fremrykkede allerede i foråret kommunale regninger for omkring 70 millioner kroner til virksomheder for at give virksomhederne en hjælpende hånd økonomisk.

I april kom det også frem, at Hillerød Kommune fremrykkede anlægsprojekter og satte opgaver i gang for omkring 110 millioner kroner ekstra.

Kommunen har også udskudt anden rate af dækningsafgiften og har ændret reglerne for at søge om støtte til kultur- og idrætsarrangementer.

Ikke hamle op med tab Alt det remsede borgmester Kirsten Jensen (S) op, da sagen om kommunens coronaudgifter var til debat i byrådet onsdag:

"Det kan være en god idé at se, om vi kan finde flere veje til at understøtte erhvervs-, kultur- og idrætslivet. Desværre er der ikke altid fuld overensstemmelse mellem, der hvor tabene er størst, og der hvor den kommunale økonomi er størst. Jeg vil næsten sige tværtimod. For vores budgetter til kulturlivet er ikke stort, og det kan slet ikke hamle op med de store tab, som for eksempel hoteller og restauranter lider. Til gengæld kan vi holde samfundet åbent og sikre, at vi i fuldt omfang kan passe børn i dagtilbud, undervise børn i skolerne, sørge for at plejehjemmene og sundhedscentret fungerer - og vi har en lang række anlægsaktiviteter i gang også. Men nu beslutter vi at se på, om der er andre muligheder, vi kan støtte på," sagde hun.

Se på det igen Ingen fra byrådet stemte imod - og Peter Frederiksen mener da også, der er god grund til at kigge på økonomien én gang til.

"Hvis der er nogle ting, vi kan gøre for at støtte det lokale erhvervsliv - så lad os se på det igen. Vi vil bede forvaltningen komme med en liste over mulige initiativer. Vi er godt klar over, at der ikke er ekstra penge, og vi skal ikke ned og grave for at finde nogen, men det kunne være, vi kunne omdisponere nogle af de penge, der er afsat til noget, som ikke kan lade sig gøre. Det handler om at være kreativ, og måske viser det sig, at der ikke er meget at vinde, men så har vi trods alt gjort en indsats ved at kigge efter i den ret store forretning, vi har med mange milliarder," siger han og mener, at ideen om et gavekort til medarbejderne kan være én vej at gå:

"Hvis medarbejderne kunne få en erkendtlighed i form af et gavekort til det lokale erhvervsliv, så har vi da gjort det bedre end bare at sidde på hænderne. Det kan godt være, det ikke handler om mange millioner, men lidt har også ret," siger Peter Frederiksen.

Støtte til kulturen Kulturudvalgsformand Rikke Macholm (SF) glædede sig på mødet over, at kommunen har støttet både kultur- og fritidslivet og forsamlingshusene.

"Om lidt kommer 2021, og man kan sagtens forestille sig, at der ikke vil være fuldt fart på hverken kulturen eller fritidslivet der heller, så vi har valgt at forlænge vores retningslinjer, så vi også sætter penge til side til at hjælpe dem, som kommer i klemme. Men jeg ser med glæde på, hvis vi kan finde endnu flere midler til at støtte op omkring kultur- og fritidsliv. For jeg tror, det er gået op for os alle, at kultur- og fritidsoplevelser skaber fællesskaber og livskvalitet, og det kan vi ikke få for meget af," sagde hun.

Byrådet besluttet derfor, at forvaltningen skal fremlægge en oversigt over, hvad kommunen gør for at understøtte både handels- og kulturlivet under Covid-19 og komme med forslag til andre initiativer. Forvaltningen skal gå i dialog med C4, Hillerød Byforum og de største af kulturaktørerne om sagen, besluttede byrådet.

