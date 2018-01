Hillerød Byråd tager nu imod forslag fra borgerne, men det kræver 750 stemmer fra andre borgere for at få et forslag på byrådets bord. Foto: Hans Jørgen Johansen

Byrådet tager imod forslag fra borgerne

Hillerød - 24. januar 2018 kl. 09:51 Af Niels Idskov

Nyttehaver i Favrholm? En stor musikfestival i byen? Borgere som guider for nye tilflyttere? Et nyt kulturhus drevet af frivillige? Har du en god idé til, hvordan vi sammen kan udvikle Hillerød Kommune, så hører byrådet gerne fra dig.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Hillerød Kommune, og på kommunens hjemmeside www.hillerod.dk/forslag kan med man få klik oprette et forslag, som det ønskes at de lokale politikere skal drøfte. For at sikre at forslaget er relevant for andre end en selv, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 750 stemmer for med sikkerhed at få et forslag taget op i byrådet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Borgernes forslag kan handle om alt det, Hillerød Kommune kan beslutte. Det kan for eksempel være et forslag om, at der skal laves en særlig event, eller at der skal etableres en ny legeplads på et kommunalt areal. Måske nogle har en drøm om et nyt borgerhus, drevet af frivillige eller noget helt andet.

Byrådet må ikke tidligere have behandlet forslaget og allerede have truffet en beslutning. Forslaget må derudover heller ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Borgmester Kirsten Jensen håber, at også denne mulighed for at stille forslag til det nye byråd, vil give flere borgere lyst til at få indflydelse på det politiske arbejde.

- Når man bor i Hillerød Kommune skal man kunne blive hørt og kunne få indflydelse på sit lokalsamfund. Mange borgere har meget på hjerte. Der er mange ideer og forslag til projekter, som borgere og kommunen sammen kan løse. At stille et såkaldt borgerdrevet forslag er endnu en mulighed for kontakt. Afstanden mellem borgere og politikere skal være kort, og det kan denne nye løsning være med til at sikre, siger Kirsten Jensen om de borgerdrevne forslag, der blev vedtaget under den seneste byrådsperiode og nu træder i kraft.