Byrådet skal finde nye folk til bestyrelser

Hillerød Forsynings bestyrelse skal tilføres kræfter udefra, og nu begynder arbejdet med at find de rette.

Hillerød - 18. august 2021 kl. 05:24 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Hillerød Forsynings bestyrelser skal snarest muligt udvides med et eksternt medlem, og når det nye byråd samles i januar 2022, skal byrådet udpege endnu et eksternt bestyrelsesmedlem. Derudover skal byrådet allerede nu udpege endnu et medlem til bestyrelsen blandt politikerne i byrådet, og Hillerød Forsyning skal hurtigst muligt holde en ekstraordinær generalforsamling, hvor de nye medlemmer formelt udpeges.

Sådan lyder et forslag fra direktionen i Hillerød Kommune til økonomiudvalget, som mødes i dag.

Forslaget er udmøntningen af den nye ejerstrategi for Hillerød Forsyning, som byrådet vedtog i slutningen af 2020.

- Man kunne overlade det til det nye byråd at udpege en ny bestyrelse. Men man kan også begynde på det arbejde nu, og finde et nyt, eksternt medlem af bestyrelsen, som så kan sætte sig ind i arbejdet, og så at sige få et forspring, inden der kommer en ny bestyrelse i 2022. Der lægges op til, at vi sætter det arbejde i gang nu, siger borgmester Kirsten Jensen (S), forud for dagens møde i økonomiudvalget.

Hillerød Forsynings nuværende bestyrelse skal sammen med byrådet finde frem til, hvilke kompetencer de nye, eksterne medlemmer skal have.

Formand for Hillerød Forsyning, Klaus Markussen (V), siger, at det endnu ikke er drøftet i bestyrelsen, men for ham er der to ting, der er vigtige, når de nye medlemmer skal findes.

- Hele portefølgen af opgaver for Hillerød Forsyning er kendetegnet ved meget store projekter, som har stor betydning for borgerne i Hillerød. Så det kunne være en person, som har erfaring med projekter, som berører mange mennesker, siger han.

Den anden kompetence, Klaus Markussen kunne ønske sig, handler om at få sikret kundefokus i bestyrelsen.

- Det kunne være en person, der har erfaring med, hvordan man arbejder med at sætte kunden i centrum. Det er perspektiver, der kunne være interessante, når bestyrelsen skal udvides. Men jeg vil også gerne invitere bestyrelsens medlemmer til at byde ind med, hvad de ønsker, siger han.

Mens der så rykker flere eksterne ind i bestyrelsen, skal der også et ekstra byrådsmedlem ind.

- For at have balancen i bestyrelsen i orden, så ejeren har bestemmende indflydelse skal vi, hvis vi udpeger et eksternt medlem, også udpege et nyt medlem af byrådet. Vi taler om, hvem det kunne være, der er interesseret i at gå ind i det, og som kan få opbakning i byrådet, siger Kirsten Jensen.

Ejerstrategien lægger også op til at arbejde på at få flere forbrugere ind i bestyrelserne.

Hillerød Forsyning består af otte selskaber som er 100 procent ejet af Hillerød Kommune, og formelt set har hver eneste selskab en bestyrelse. Byrådet har hidtil udpeget seks medlemmer til bestyrelserne. To selskaber har derudover medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, og to, Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S, har forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Det er disse forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, der kan være på vej ind i flere af selskabets mange bestyrelser.

- Det er en af de mange opgaver, vi har stillet os i ejerstrategien, om der er flere bestyrelser, der skal have forbrugervalgte repræsentanter siger Kirsten Jensen.

Det er lovgivningen, der fastlægger at der skal være forbrugerrepræsentanter i vand- og spildevandsselskaberne.

- Men det kan være man synes, der er aktive selskaber med meget arbejde, hvor det vil være godt at have flere øjne på. Der skal vi spørge Hillerød Forsyning, hvad det kunne være for selskaber. Det skal jo være et sted, hvor forbrugerne har noget at tage stilling til, siger Kirsten Jensen.

Det næste forbrugervalg til Hillerød Forsyning finder sted i perioden 24. september til 24. oktober, og her vælges repræsentanter for en 4-årig periode fra 1. januar 2022.

Hvis byrådet beslutter at der skal flere forbrugere ind i bestyrelserne, vil der formentligt bliver holdt et ekstra valg i 2022.