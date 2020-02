I Rasmus Visbys borgerforslag henvises til Danvas kodeks for god selskabsførelse i kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, som dog ikke byder på en facitliste for, hvordan en bestyrelse skal sammensættes. I Klaus Markussens tolkning giver det god mening at befolke bestyrelsen med de folkevalgte. Foto: Allan Nørregaard

Byråd vil beholde magten i forsyning

En demokratisk styret organisation som Hillerød Forsyning skal styres af de folkevalgte politikere, er den udbredte holdning i Hillerød Byråd.

Hillerød - 26. februar 2020 kl. 22:33 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De valgte byrådspolitikere skal beholde deres sæder i bestyrelserne i Hillerød Forsyning

Det var der udbredt enighed i om byrådssalen, da byrådet onsdag aften drøftede Rasmus Visbys borgerforslag om at ændre sammensætningen af Hillerød Forsynings bestyrelser, så der fremover kommer færre byrådsmedlemmer i bestyrelserne.

Borgerforslaget, som Klaus Markussen (V), formand for Hillerød Forsyning, havde bedt om at få på dagsorden, lød »Hillerød Forsynings bestyrelse skal sammensættes ud fra kompetencer og ikke af kommunalpolitikere«.

Klaus Markussen mente, at forslaget var relevant at tale om som optakt til den debat, byrådet de kommende måneder skal have om den såkaldte ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

- Vi kender alle sammen historien om, hvad der er gået forud - synspunkter om bestyrelsens sammensætning, om graden af åbenhed, og om affaldstaksterne, sagde han.

I sit forslag henviser Rasmus Visby til Danvas »Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber«, som blandt andet rummer anbefalinger om sammensætning af bestyrelsen. I kodekset problematiserer Danva, at mange af bestyrelsesmedlemmerne i de kommunale forsyningsselskaber også sidder i byrådet.

Men Danva skriver også, at kommunalpolitikerne er vigtige i bestyrelserne.

- Kommunalpolitikernes rolle til sikring af fællesskabets interesserer vurderes også at have en selvstændig værdi. Det afgørende er, at der gøres rede for medlemmernes eventuelle afhængigheder, sagde Klaus Markussen om kodekset og oplyste, at Hillerød Forsyning netop har vedtaget, at man fremover vil oplyse de eventuelle afhængigheder på hjemmesiden.

Borgerforslaget kom ikke til afstemning, men debatten onsdag aften viste, at der ikke er ret stor opbakning til forslaget om at rykke politikerne ud af bestyrelsen.

- En demokratisk styret organisation bør ledes af demokratisk valgte personer. Det, politikerne gør i bestyrelsen er jo at vælge retningen, for eksempel beslutte, om vi skal have geotermi på et tidspunkt, eller nogle af de andre emner, der kommer op, sagde Tue Tortzen (Ø), som også selv sidder i Hillerød Forsynings bestyrelse.

- Borgerforslaget handler om kompetencer i bestyrelsen, og det er en blandt flere vigtige diskussioner. Ud over kompetencer handler det også om den demokratiske kontrol. Derfor er det vigtigt, at der er politikere i bestyrelsen, og det er rigtigt at holde fast i det, sagde Jørgen Suhr (R).

Ejerskab skal afspejles Jamil Cheheibar (S), som også sidder i bestyrelsen, sagde:

- Hillerød Forsyning skal udvikles. Både med hensyn til selve miljøopgaven og med hensyn til den måde, selskaberne fungerer på, i åbenhed og med legitimitet. Derfor har byrådet besluttet at arbejde med en fornyet ejerstrategi. Vi vil også tale om bestyrelsens sammensætning og brug af valgte bestyrelsesmedlemmer i selskaberne. Selskaberne ejes 100 procent af Hillerød Kommune, og det skal fortsat afspejles i bestyrelsen, at byrådet er ansvarlige for forsyningen, sagde han.

Der var dog et enkelt medlem rundt om bordet, som gerne så bestyrelsen styrket med kompetencer fundet et andet sted end i byrådssalen, nemlig konservatives Nikolaj Frederiksen.

- Jeg har stor respekt for dem, der sidder her og er folkevalgt, men jeg er ikke sikker på, at det er dem, der er de bedste til at lede en milliardvirksomhed. Det er borgernes penge, som vi bestyrer. Hillerød Forsyning har monopol. Vi kan ikke vælge noget andet, hvis vi er utilfredse. Derfor vil det ikke være tosset at få noget større faglighed, sagde han.

Til det havde borgmester Kirsten Jensen (S) dog en kommentar:

- Det er rigtig, Hillerød Forsyning er en stor virksomhed. Men Hillerød Kommune er en endnu større virksomhed, som vi, der sidder her, har et stort ansvar for ledelsen af, sagde hun.

Klaus Markussen fortalte ved byrådsmødet om den eksterne vurdering af, hvorvidt Hillerød Forsyning lever op til Danvas kodeks, som han har fået udarbejdet. Vurderingen er ikke offentliggjort. Klaus Markussen oplyste om vurderingen på byrådsmødet, at den rummer konkrete anbefalinger om øget åbenhed, men at det generelle og overordnede billede er positivt;

- Hillerød Forsyning er på højde med andre forsyningsselskaber, når det handler om åbenhed, sagde han og tilføjede, at Hillerød Forsyning kommer til at tage yderligere skridt i retning af åbenhed.

- For mig er det vigtigt, at vores kommende ejerstrategi også rummer elementer i den retning, sagde han.

Arbejde med åbenhed Drøftelsen endte med vedtagelsen af protekollen »Byrådet støtter Hillerød Forsynings arbejde med mere åbenhed og god selskabsledelse, og vil arbejde videre med Hillerød Forsynings mål og udvikling, når vi arbejder med en ny ejerstrategi i foråret 2020«.

