Kim Østergaard, projektchef hos J. Jensen, ses her med ejeren, Jens H. Jensen. Foto: Allan Nørregaard

Byråd kan sætte J. Jensen i fasttrack

Mens byrådet vil undersøge om er kan være et genbrugscenter på Solrødgård er muligt, arbejder J. Jensen med en ny plan B, og det er ikke i Hillerød Kommune.

Hillerød - 16. september 2021 kl. 05:57 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Da der i april ikke var flertal for at godkende lokalplanen for Upcycling Nordsjælland i Uvelse, stod politikerne i kø for at foreslå, at J. Jensen i stedet køber et stykke jord af Hillerød Forsyning og etablerer sit genbrugscenter for byggematerialer på Solrødgård.

Og nu er partierne bag budgetforliget enedes om en tekst, hvor de siger, at hvis centeret kan rummes på Solrødgård, kan byrådet sætte planprocessen i gang hurtigst muligt, så projektet dermed kan springe den lange lokalplankø over.

Men hos J. Jensen tvivler projektchef Kim Østergaard stadig på, at projektet kan gennemføres på Solrødgård.

- Det kræver en masse, før det kan lade sig gøre. Man skal have ændret hele området, og det har vi ikke tænkt at kaste os ud i, medmindre nogen kan give os en garanti for, at det kan gennemføres. Og det er der ingen, der kan give os, siger han.

Hele området skal ændres Det er da også overvældende læsning at gennemse det notat, Hillerød Forsyning har lavet om, hvad der skal til. Der er identificeret et stykke jord på 10,6 hektar, som nu er i spil. Det ligger i det nordvestlige hjørne af området, mod Hillerødmotorvejens forlængelse og Roskildevej.

Området er meget ujævnt med 7-8 meter niveauforskel. Det vil være dyrt at byggemodne. Støjvolde vil skulle være en højde på mere end 10 meter for at have en effekt, står der.

Stykket er i øvrigt udlagt til solcelleanlæg og energipil. Det vurderes at være særdeles velegnet til netop solceller, da det er en sydvendt skråning.

En stor del af jordstykket forventes at skulle eksproprieres af Vejdirektoratet, når motorvejen skal udvides.

Upcycling Nordsjælland Forligspartierne bag budgettet, alle partier i byrådet undtaget NB, har vedtaget følgende formulering:

Vi ønsker fortsat at fremme erhverv i kommunen og ser kommunens virksomheder som en vigtig drivkraft for udvikling. Det gør vi med en ambitiøs erhvervsstrategi, og vi ønsker, at bestyrelsen for Hillerød Forsyning udtaler sig om muligheden for om der kan arbejdes videre med placering af J. Jensen Upcyclingscenter ved Solrødgård og giver sin vurdering til Hillerød Byråd, som kan beslutte at prioritere planarbejdet, således at planprocessen i givet fald kan sættes i gang hurtigst muligt.

Hillerød Forsyning har udarbejdet et notat, der helt overordnet beskriver de udfordringer, der ligger i at placere anlægget på Solrødgård. Notatet har Kim Østergaard fra J. Jensen delt med byrådet og forvaltningen i Hillerød Kommune, og Frederiksborg Amts Avis har også læst med. Havelse Å afgrænser jordstykket, og det vil være nødvendigt at bygge en bro til tung trafik over åen. Indkørsel til området vil ske fra Lyngevej forbi genbrugspladsen og Hillerød Forsynings administrationsbygning, og vejene inde på Solrødgård vil skulle omlægges af hensyn til de bløde trafikanter, der færdes i området. Der kan blive behov for at etablere et lysreguleret kryds.

Den nuværende lokalplan giver mulighed for erhverv i miljøklasse 3-5. Et nedknusningsanlæg, som indgår i J. Jensens planer, er defineret som aktivitet i miljøklasse 7. Derudover reserverer kommuneplanen området til offentligt formål.

Og øst for området, på den anden side af Lyngevej, er der nye naboer på vej - her skal Propreco og FC Nordsjællands Stadionkvarter opføres - med boliger, fodboldbaner og faciliteter til Right To Dreams fodboldakademi.

- Jeg ved ikke, om politikerne har tænkt over alt det, der er derude. Der er slet ikke de tilladelser, der skal være. Så vi er tilbage til scratch, siger Kim Østergaard og henviser til, at J. Jensen to gange har gennemført tilsvarende undersøgelser af grunde til Upcycling Nordsjælland. Først på den såkaldte Erhvervstrekant ved Rønbjerg Allé. Så på markerne ved den nuværende virksomhed på Højlundevej i Uvelse.

- Vi vil gerne være positive, men jeg har svært ved at se, at det kan blive til noget på Solrødgård inden for en overskuelig fremtid. Og jeg er skuffet over, at det har taget så lang tid, uden at det er kommet videre, siger han.

Det var 28. april, at et flertal bestående af R, K, NB, DF, V og EL vedtog et forslag om, at byrådet udsatte sagen i op til to måneder: »Dette for at afdække om der kan findes løsninger og muligheder gennem politiske forhandlinger mellem byrådets partier og i et fortsat samarbejde og dialog med virksomheden, borgere og lokale foreninger«, var det formuleret.

Men siden er der ikke sket noget.

Fastlåst situation Klaus Markussen (V) siger som formand for Hillerød Forsyning, at bestyrelsen på sit næste møde den 23. september skal beslutte, om man vil gå videre med projektet.

Inden da vil han ikke som formand for forsyningen vurdere, om selskabet overhovedet er interesseret i at sælge de 10,6 hektar til J. Jensen.

- Jeg har bestilt et notat, som belyser fordele og ulemper set fra forsyningens perspektiv. Det behandler vi den 23, siger han og fortsætter:

- Både som politiker og som bestyrelsesformand er jeg interesseret i, om forsyningen kan medvirke til at finde en løsning. Det må siges at være en fastlåst politisk situation, og det er byrådet, der skal lave løsningen og træffe beslutning, siger han.

Flytter selskabet I Uvelse har Jens H. Jensen stadig registreret sit holdingselskab på adressen. Men udmeldingen om, at han vil flytte det til Glostrup, hvor datterselskabet CG Jensen har adresse, står ved magt.

- Hvis vi ikke får lov at lave noget her i Hillerød, er jeg sikker på, at han flytter det, siger Kim Østergaard.

På sigt vil resten af virksomheden formentlig flytte med.

- Vi kan ikke flytte fra den ene dag til den anden, men vi er ikke interesseret i at udvikle forretningen i Hillerød med den behandling vi får, siger han som oplyser at virksomheden arbejder med en alternativ placering til sit genbrugscenter, i en helt anden kommune.