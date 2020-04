For anden gang samledes Hillerød Byråd onsdag aften foran skærmene og vedtog på det digitale byrådsmøde blandt andet at udbyde anlægsprojekter for 110 millioner kroner. Foto: Thomas Olsen

Byråd håber lokale byder på anlæg

Kommunale anlæg på 110 mio. på vej i udbud - onsdag vedtog et enigt byråd at udnytte muligheden for at sprænge anlægsloftet i 2020.

Hillerød - 30. april 2020

Onsdag aften godkendte et enigt byråd, at der nu helt ekstraordinært sendes anlægsopgaver for 110 millioner kroner i udbud.

- Det er en saltvandsindsprøjtning til den lokale økonomi, at vi optager lån til at fremrykke anlægsudgifter. Vi har på forskellige måder søgt at holde hånden under virksomheder og andre aktiviteter i kommunen. Denne sag er en stor del af det, sagde borgmester Kirsten Jensen (S), da hun onsdag aften fra byrådssalen fremlagde forslaget fra økonomiudvalget for byrådets medlemmer, som sad rundt omkring og fulgte med på byrådsmødet digitalt.

Projekterne skal gennemføres i 2020, og rummer blandt andet projekter for 13 millioner kroner i Favrholm, herunder etableringen af golfbanen. I alt 35 store og små projekter.

- Når vi har mulighed for at fremrykke ting, kommer vores ønskelister frem. Hvis der er områder, der ikke er på listen, er det ikke udtryk for, at vi ikke prioriterer området. De ting vi har valgt, er de ting, som vi har en forventning om, at vi kan komme i land med i 2020. Det er en vigtig præmis, sagde Klaus Markussen (V), som bemærkede, at der er 13 projekter på mindre end en million og 11 projekter på mellem 1 og 3 millioner på listen.

- En stor andel af de anlæg vi sætter i gang, er opgaver, som kan deles ud i mindre bidder. Det betyder noget for vores lokale virksomheders muligheder for at byde ind på opgaven og vinde. I Venstre håber vi på, at se rigtig mange af vores virksomheder byde ind på de opgaver. Vi har ikke mulighed for at tildele opgaver til lokale virksomheder, men det er vigtigt at sige, at de mange tiltag som vi vedtager, skal være med til at holde hånden under solide, gode, danske, lokale arbejdspladser, sagde han.

Nikolaj Frederiksen (K) efterspurgte, hvordan man sikrer, at projekterne går til lokale virksomheder, hvilket borgmester Kirsten Jensen måtte fortælle, at det kan man ikke.

- Der er også virksomheder udenfor Hillerød Kommune, der kommer til at byde på det her. Men vi har lavet det, så det ikke kun er store virksomheder, der kan få arbejderne, men også mindre og mellemstore, så vi håber der er mange, der vil byde på opgaverne, sagde hun.

Rikke Macholm (SF) fremhævede renoveringer af legepladser overalt i kommunen, og projekter ved Hillerød Bibliotek.

- Vi er glade for, at biblioteket kan få renoveret deres tag og sætte gang i ombygningen, og vi er glade for at den sti i Kulturaksen, der skal forbinde de forskellige kulturinstitutioner, nu kan blive til noget, sagde hun.

Tue Tortzen (Ø) glædede sig over de mange sager, der nu sættes i gang, men nævnte også, at han håber man allerede ved udbuddet af især asfalt- og fortorvsarbejder vil forsøge at forhandle sig frem til at få endnu mere for pengene.

Radikale kaldte beslutningen en særlig vigtig sag, og fremhævede også både legepladserne og vedligehold af veje.

- Med ophævelse af anlægsloftet kan vi understøtte dansk økonomi, og vi gør det på en ansvarlig måde ved at fremrykke projekter, som var planlagt, og som har betydning for udviklingen af Hillerød, og som passer på de værdier, vi har, sagde Christina Thorholm.

Thomas Brücker (S) kaldte beslutningen for rettidig omhu.

- Det her kommer som noget ekstra, og vi har fundet noget, som vi tror på kan blive gennemført til gavn for de håndværkere, der står med håret i postkassen, og har brug for noget arbejde, sagde han.

Peter Frederiksen (V), glædede sig over, at der nu bliver plads til investeringerne, som længe har været ønsket.

- 100 millioner lyder jo af mange penge, men over et par år er det ikke så meget. Men det tager brodden af det værste tryk. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at de ender med lokale jobs, så selektive kan vi ikke være, men jeg er sikker på, at de her arbejder får betydning for Hillerød og Nordsjælland, sagde han.