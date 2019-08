Se billedserie Udvalgsformand Peter Frederiksen (V) fik opbakning til reformoplægget af specialundervisningsområdet, da han fremlagde det for byrådet onsdag aften. Foto: Allan Nørregaard

Byråd bakker op om specialbørn

Hillerød - 30. august 2019

Efter specialundervisningsområdet siden sidste efterår har været under heftig kritik fra flere forældre til børn med handicap eller psykiske diagnoser, er der nu lagt op til, at Hillerød Kommune vil investere millioner i området.

På byrådsmødet onsdag aften fremlagde udvalgsformand Peter Frederiksen (V) en reformplan for området, som blandt andet skal bruges på at opruste personalet i kommunens skoler, at gribe tidligere ind over for børn med udfordringer og at lave en systematisk gennemgang af de sager med børn, der allerede er blevet visiteret til forskellige tilbud.

- Vi har valgt en progressiv vej og at se på, om der er ting, vi kan gøre bedre. Oplægget kan lyde omfattende, og det er det sådan set også, men jeg synes også, det er en relativt lille investering, hvis vi ser det i det perspektiv, at vi kommer i alvorlige problemer, hvis vi ikke gøre noget, sagde Peter Frederiksen, formanden for Børn-, Familie- og Ungeudvalget, på byrådsmødet.

Allerede nu er budgettet på området, der i år lyder på 68 millioner kroner, overskredet med flere millioner. Derfor besluttede byrådet at dække merforbruget på 7,2 millioner kroner, men en mere permanent løsning skal til.

- Samlet set er vi i en situation, hvor der år efter år er et merforbrug på næsten 10 millioner kroner om året, sagde Peter Frederiksen, ligesom han redegjorde for, at reformoplægget vil gøre op med de seneste års budgetoverskridelser ved at afsætte flere penge til området fra næste år.

Reformoplægget mødte bred opbakning i byrådet.

- Reformoplægget skal gøre det nemmere at være barn i et fællesskab, hvor der er store forskelligheder, der skal rummes. Det er ikke let, og det koster penge, sagde Christina Høi Skovdal (S), mens Jørgen Suhr talte om at give området en stor plads i de kommende budgetforhandlinger:

- Det er rigtig godt, at Børn-, Familie- og Ungeudvalget nu har købt ind på tankegangen om, at vi skal lave varige forbedringer. Men det kræver også, at vi er villige til at investere, og at vi i en årrække kommer til at bruge flere penge, end vi gør i dag, sagde han og tilføjede:

- Jeg synes, vi skylder børnene og deres forældre, at vi giver dem en meget synlig og væsentlig plads i budgetforhandlingerne.

Som den eneste havde Mette Thiesen (NB) dog forbehold for en del af indholdet i reformoplægget.

- Jeg synes, vi er kommet rigtig langt, og jeg synes, der er nogle gode tanker i det her, men jeg har en bekymring, når det eksempelvis kommer til forslaget om at gennemgå visitationerne. Der må ligge en usikkerhed for forældrene i at vide, at selvom man er blevet visiteret, kan man risikere, at det bliver gennemgået igen, sagde hun.

Rikke Macholm (SF) understregede dog behovet for at følge børnene tæt.

- Man skal følge med i, om barnet er i det rigtige tilbud, og det kan man kun gøre ved at kigge på, om det fortsat er det rigtige tilbud og sætte nogle rammer for, hvor længe man forventer, det tilbud er nødvendigt, sagde hun, inden Peter Frederiksen supplerede:

- Det handler lige så meget om at give mere hjælp, hvis det er nødvendigt, som det handler om at give mindre.

Christina Thorholm (R) konkluderede, at der var god grund til, at byrådet ser alvorligt på området under budgetforhandlingerne.

- Ethvert barns skolevægring gennem længere tid er et symptom på, at vi kunne gøre tingene anderledes, sagde hun.

Byrådet godkendte dermed, at reformoplægget skal indgå i budgetforhandlingerne, ligesom oplægget sendes i høring. Kun Mette Thiesen undlod at stemme.