Bymidten oser af liv til byfest

Mange har allerede fra formiddag udnyttet, at solen står højt på den skyfrie himmel til at hænge ud på en café og nyde en kold forfriskning, lure i butikkerne, lytte til musikken eller besøge en af de mange opstillede boder på pladserne.

- Store ting i små. Alle ting i få. Tusind hjerter banker sammen. Venner i en by. Gamle eller ny. Alt det gode er os givet. Lyset i dit sind lukker alle ind. Byen her er din for livet. Sådan sang vi sidste år til byfesten, hvor Anders Blichfeldt havde skrevet denne »Hillerødsang«, og så stod vi rundt om slotssøen hånd i hånd og sang, mens der blev spillet fra slottets klokker og efter sidste års brag af en fest, var ingen i tvivl om, at vi skulle gøre det igen i år, så det gør vi nu, og sikke en fest vi kan se frem til, siger borgmester Kirsten Jensen (S) i sin åbningstale.

Der er over 200 arrangementer, som man kan glæde sig til, og der er over 1000 frivillige hænder, som står bag weekendens festligheder.

- Vi skal også have taget et billede sammen, der viser det hele. Vi skal have taget et kæmpe stort familiefoto af familien Hillerød. Det sker klokken 15.30 på Jægerbakken på søndag, og jeg vil naturligvis opfordre jer alle til at komme, og hvis I skulle ligge inde med en konge- eller dronningekrone eller noget andet royalt, så tag det med, så bliver billedet meget bedre, siger Kirsten Jensen i sin tale.