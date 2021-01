Bygning med kendt café skal måske rives ned: - Jo flere af disse baggårde, man ødelægger, desto færre kulturværdier vil der være tilbage

»Jo flere af disse baggårde, man ødelægger, desto færre kulturværdier vil der være tilbage i Hillerød by. Og set i forhold til turismen, hvor kommunen vel forhåbentlig ønsker at brande byen på andet end Frederiksborg Slot, har disse tilbageværende baggårdsmiljøer et stort delvist uudnyttet potentiale,« skriver Museum Nordsjælland i et brev til kommunen.

HIllerød: Museum Nordsjælland begræder, at Hillerød har mistet adskillige historiske baggårde på grund af nyt byggeri og er gået til forsvar for Frederiks Torv 8, hvor det populære øko-sted B-hageriet ligger.

