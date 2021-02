Byggeriet af Hillerøds nye børnehus er gået i gang, men allerede nu er der en midlertidig løsning

Hillerød: Hillerød har fået et nyt dagtilbud, nemlig Herluf Trolle Børnehus på Roskildevej 16, lige over for rådhuset.

Gravemaskinerne er gået i gang med at grave ud til den nye institution, der ligger store betonrør klar til at komme i jorden, håndværkerbiler holer parkeret langs byggepaldsens hegn, og der er sat skurvogne op.

For eksempel bliver børnehuset indrettet sådan, at børnene kan deles op i mindre grupper i løbet af dagen. Institutionen er bygget sådan, at små børn kan lege med sand og vand i et overdækket miljø – lidt ligesom et drivhus – når det er koldt udenfor.