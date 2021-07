Hillerød skal have et nyt plejehjem - og det bliver ganske specielt, for det bliver bygget sammen med en børnehave. Foto: Kim Rasmussen

Bygger til børn og ældre i Favrholm

Det bliver ikke kedeligt at bo på plejehjem i Favrholm, hvis visionen om et »Generationernes Kvarter« realiseres.

Hillerød - 02. juli 2021 kl. 05:55 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

En daginstitution med plads til 150 børn og et plejehjem med 72 boliger er lige nu på tegnebrættet hos Hillerød Kommune. Begge dele skal ligge i den nye bydel Favrholm, og vil efter visionen adskille sig fra de fleste andre plejehjem og daginstitutioner ved, at skulle være naboer og dele fællesarealer, og også rumme et kulturhus, som skal kunne bruges af de mennesker, der flytter ind i Favrholm.

Idéen er, at både de små børn og de ældre mennesker i plejeboligerne kan have glæde af hinanden i hverdagen.

»Generationernes Kvarter« er projektet blevet døbt, og når politikerne skal lægge budget efter sommerferien, skal de forsøge at finde de 153 millioner kroner, forvaltningen vurderer, det kan komme til at koste at opføre bygningerne, som skal ligge på den gamle kræmmermarkedgrund ved Roskildevej.

Plejeboligerne betales af OK-Fonden, som Hillerød Kommune allerede i 2019 indgik samarbejdsaftale med om plejehjemmet, som bliver en selvejende institution.

- Det har være en lang proces gennem hele byrådsperioden, hvor det med at få generationerne til at spille mere sammen har været vigtigt for os. Det er et projekt, hvor vi har tænkt både børn, ældre og kultur ind, fortæller Christina Thorholm (R), som er formand for Omsorgs og Livskraftudvalget i Hillerød Kommune, og har haft mest fokus på plejecenterdelen af projektet, og samarbejdet med OK Fonden.

- Det at få et plejecenter, hvor der er så meget liv omkring, og hvor de ældre kan være en del af det liv synes vi er enorm spændende, siger hun.

I samarbejdet ligger, at OK Fonden står for byggeriet af boligerne, og den overordnede drift. Det er stadig Hillerød Kommune, der afgør, hvem der skal bo i lejlighederne, men til forskel fra de kommunale plejehjem er der mulighed for, at man lave tilvalgsordninger.

- Vi syntes, at OK Fonden havde nogle gode idéer, da de præsenterede det. Og så er det en fordel at arbejde sammen med en organisation, som ved noget om at bygge og drive tilbud på deres måde, men med driftsoverenskomst med Hillerød Kommune.

Kan tages i brug i 2027 Hvis politikerne finder pengene til projektet, kan de arkæologiske forundersøgelser på grunden allerede sættes i gang i 2022, og samtidig vil man begynde at planlægge projektet, så der kan være byggestarte i 2025 og ibrugtagning i 2027.

Der er nok at bruge penge på i de kommende år for Hillerød Kommune, men Christina Thorholm mener, at der er gode muligheder for, at det kombinerede børnehave og plejehjem kan få plads i budgettet.

- Hele den idé med Generationernes Kvarter, hvor både børn og ældre kan være, er vi meget optaget af. Det er en unik mulighed for at realisere den vision, vi har haft. Der er massivt brug for daginstitutioner, men også plejehjem, så jeg tænker, at det er et projekt, de fleste partier bakker op om, selv om vi har en svær situation i forhold til alt det byggebehov, der er, siger hun.

Frem mod 2030 viser befolkningsprognoserne, at der vil være 1000 flere personer over 80 år i Hillerød Kommune. Typisk vil cirka en tredjedel få behov for en plejebolig. En del af behovet vil kunne dækkes med de 72 nye pladser i »Generationernes Kvarter«, men herudover vil der formentligt også skulle bygges endnu et helt nyt plejehjem i Hillerød.