Byggeplads får lov at brede sig mere ud på trængt parkeringsplads

HHM inddrager omkring syv af p-pladserne på den lille Markedsplads, når hotelbyggeriet går i gang. Til gengæld lover de, at de mange håndværkere vil parkere andetsteds

Hillerød - 14. maj 2021 kl. 05:31 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Der kommer lidt færre parkeringspladser at stille sin bil på, når HHM går i gang med at bygge hotel på Markedspladsen.

Den store markedsplads er allerede lukket af, og HHM har ansøgt om også at benytte en del af den lille markedsplads og dele af Markedsstræde til deres byggeplads. Det drejer sig om cirka syv p-pladser, og det sagde politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget forleden ja til.

"De få pladser i indkørslen får HHM lov at bruge, mens de bygger, til skurvogne og andre faciliteter. Samtidig bliver der spærret af i den nederste del af Markedspladsen. Vi ville da meget hellere have, at byggeriet ikke kom til at påvirke byen, men det må vi jo konstatere, at det gør, og derfor vil vi lave en løsning, som er sikkerhedsmæssigt i orden," siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Med aftalen bliver Markedsstræde, som normalt bruges af omkring 1.240 køretøjer dagligt, lukket for gennemkørsel i hele den toårige byggeperiode.

Antallet af p-pladser på den lille markedsplads vil dermed blive reduceret fra 44 til cirka 37 i byggeperioden.

Vil bruge betalingsparkering Til gengæld har HHM lovet, at de mange mennesker, som skal arbejde på byggepladsen, vil benytte sig af betalingsparkeringspladserne i området:

"Det er en super god aftale. For hvis alle 60-80 håndværkere skulle parkere på Markedspladsen, så ville der jo ikke blive nogen pladser til overs alligevel. Så det er en god aftale, som sikrer, at de p-pladser, der er tilbage, kan bruges af byens borgere," siger Dan Riise.

Der har tidligere været en masse debat frem og tilbage om, hvorvidt turistbusser stadig kan parkere på Markedspladsen, mens byggeriet er i gang - og det står nu helt klart, at det kan de ikke. Først når byggeriet tillader det - ifølge forvaltningen efter cirka to års byggeri - kan kommunen kigge på at etablere syv-otte busparkeringspladser, som uden for slotsmuseets åbningstid kan omdannes til bilparkeringspladser.

Ingen busser Turistbusserne til slottet kan i stedet bruge afsætningspladserne og langtidsparkere på Roskildevej eller Tromlepladsen - ellers skal planerne om at gøre p-pladsen ved Annaborg brugbar for busser realiseres.

Museet svarer dog i et høringssvar, at udfordringerne med busparkering ikke bliver så stort her i et corona-år:

"Covid-19-restriktionerne gør, at vi ikke forventer den store turisttilstrømning i 2021. Vi følger behovet for busparkering tæt og vil, hvis det skønnes nødvendigt, gå i tættere dialog med Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på at kunne anvende dele af Annaborg P-pladsen til turistbusser," skriver museumsdirektør Mette Skougaard i et høringssvar.

Kommunen skal nu også sammen med HHM og Frederiksborggruppen finde en løsning på, at Frederiksborggruppen bliver lukket ind i forbindelse med deres kommende byggeri Lowsons Have.

