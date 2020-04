Byggekonkurs forsinker Hillerødprojekter

I begyndelsen af februar gik byggevirksomheden B. Nygaard Sørensen konkurs, og det får nu konsekvenser for to store byggerier i Hillerød, den nye daginstitution på Roskildevej og Skævinges nye kulturhus, SKIF.

Daginstitutionen, der var planlagt til at åbne i 2020, blev allerede sidste år forsinket, da de tilbud, der var kommet alle var for dyre i forhold til budgettet på 50 millioner. Det endte med, at B. Nygaard Sørensen vandt udbuddet, og aftalen med totalentreprenøren var ved at blive underskrevet, da virksomheden gik konkurs. Nu er det uvist, om børnehaven kan komme i brug i januar 2022.

BNS skulle desuden opføre SKIF, og var også, sammen med to andre entreprenører, udset til at give bud på en ny skolebygning ved Byskolen.

- De vil alle blive forsinket. Vi forventer, at SKIF og byggeriet på Byskolen vil blive forsinket to til fire måneder, svarende til afviklingen af konkursperioden. Daginstitutionen vil sandsynligvis blive forsinket i cirka et halvt år. Det skyldes, at projektet var nået til et sted, hvor der er mere, der skal ændres, før det kan udbydes, end i de to andre projekter, skriver borgmester Kirsten Jensen i en mail til redaktionen.