Bag den fredede ejendom »Den Lowsonske Gård« på Møllestræde vil Frederiksborg Gruppen opføre cirka 30 lejligheder. Foto: Janne Mulvad

Send til din ven. X Artiklen: Byggehøjde i centrum splitter politikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggehøjde i centrum splitter politikere

Hillerød - 11. september 2019 kl. 06:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Højden på et byggeri ved navn Lowzons Have, som Frederiksborg Gruppen gerne vil bygge ved den fredede lowzonske gård i Møllestræde, har skabt uenighed i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Byggeplanerne blev nemlig forelagt udvalget med to forskellige alternativer, et byggeri i 3,5-4,5 etagers højde eller blot 3,5 etager, og byggehøjden kunne politikerne altså ikke blive enige om.

- Når man går ned i 3,5 etager - og det kan sagtens være, det er det, det ender med - så kommer der et meget højt skel mellem det kommende hotel på Markedspladsen og byggeriet på Møllestræde. Jeg synes personligt, de 4,5 etager er tilpasset området rigtig flot, siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Han udgjorde sammen med Venstres øvrige medlemmer af udvalget samt SF's Peter Langer et flertal, som besluttede, at beslutningen om byggehøjden skal afvente, at der er blevet holdt borgermøde.

- Jeg synes, man som minimum skal starte med at spørge borgerne, som vi altid har glæde af i en høringsfase, siger Dan Riise.

Et mindretal i udvalget bestående af Mie Lausten (S) ønskede derimod, at udvalget skulle lægge sig fast på, at byggeriet skulle tage udgangspunkt i 3,5 etager, inden planerne blev sendt i høring. Det ærgrer Dan Riise.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke kunne være enige, og at vi så kunne have snakket os til rette eller ventet med uenighederne, til det havde været i høring, siger udvalgsformanden.

Han understreger, at de planer, udvalget blev præsenteret for, var meget gennemarbejdede.

- Jeg synes, det er et fantastisk forslag til en lokalplan, de har sendt ind. Det er sjældent, at der er blevet gjort så meget ud af at tilpasse det gamle og det nye. Der er spekuleret meget i at skabe en arkitektonisk linje, som kunne følges nede fra Slotsarkaderne, og der var gjort meget ud af detaljerne, lyder det imponeret fra Dan Riise.

Frederiksborg Gruppen ønsker at bygge en etagebebyggelse med boliger og en mindre del til butikker på stedet, og vil gerne opføre cirka 30 boliger alt efter, hvor højt byggeriet kan blive. Bliver byggeriet 3,5 etager, kan det rumme 28-32 lejligheder, og bygges der i 3,5-4,5 etager, bliver der plads til 30-34 lejligheder med altaner eller haver. Begge projekter opføres som en vinkelbygning, der sammen med de eksisterende bygninger danner en indre gård, og det er tegnet af arkitektfirmaet Mangor og Nagel.

- Vi vil lave noget roligt miljø, hvor vi blandt andet bevarer de eksisterende pigsten i udvalgte flader for at bevare områdets historie karakter og skabe noget atmosfære, har Jesper Steen Lorentzen, der er direktør i Frederiksborg Gruppen, tidligere sagt til Frederiksborg Amts Avis om byggeplanerne.

Det har ikke været muligt for Frederiksborg Amts Avis at træffe socialdemokratiske Mie Lausten for en kommentar.