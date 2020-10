Byggegrund solgt for stort millionbeløb

- I starten, da vi udviklede i Ullerød, gik alle pengene til udvikling, men nu er der også nogle af pengene, der går i kommunekassen, og det er rigtig dejligt, for det kan gå til andre arbejder, vi har brug for at få udført, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Ifølge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger forsøgte Lind & Risør før sommerferien at komme ud af aftalen med Hillerød Kommune, men nu er der alligevel sat et punktum for handlen.

- De endte med at fastholde interessen for at overtage området, og jeg er sikker på, de står med et rigtig godt stykke jord på hånden, og at de kan glæde sig til, at der flytter nogle mennesker ind i deres huse. Det skal nok blive godt, og alt tyder på, at det er en god handel for begge parter, siger Kirsten Jensen.