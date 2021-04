Jens H. Jensen ejer via sit holdingselskab mere 70 selskaber, helt eller delvist. Nu rykker han selskabet ud af Hillerød Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Byggegigant har fået nok: Slut med skat til Hillerød

Erhvervsmand flyder over med galde mod Hillerød Kommune. Tidligere borgmester forstår vreden.

Hillerød - 24. april 2021 kl. 06:01 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

På onsdag i næste uge forventes et flertal i Hillerød Byråd at stemme nej til et lokalplanforslag, der har været fire år undervejs og skal danne grundlag for, at Jensen Gruppen kan etablere et center for genbrug af byggematerialer på en mark ved Uvelse nær Hillerød. Og fem minutter efter den beslutning, vil Jens H. Jensen, ejer af Jensen Gruppen, flytte sit holdingselskab fra Uvelse til Glostrup.

Fremover vil en portion af selskabets skat derved ende i kommunekassen i Glostrup i stedet for Hillerød.

- Uanset hvad, vil jeg ikke betale 25 øre i skat i en kommune, der røvrender mig, siger Jens H. Jensen, som mener at han igennem otte år har fået stillet i udsigt af kommunen, at projektet kunne realiseres i Hillerød Kommune. Et første forsøg på en anden placering strandede også efter fire års tilløb.

Dorte Meldgaard, tidligere konservativ borgmester i Hillerød, er på linje med Jens H. Jensen.

- Det er dybt overraskende, og jeg synes det nærmer sig en skandale. Selvfølgelig bliver man ikke lovet, at en lokalplan går igennem, men det var næsten et samlet byråd, der satte lokalplanen i gang, og det gør man jo kun, hvis man er positivt stemt. Forvaltningen er positivt stemt, og så synes jeg, det er temmelig overraskende, at der er så mange der mener, at det her skal man ikke alligevel, siger Dorte Meldgaard, som var borgmester i Hillerød fra 2014-2018.

I spidsen for flertallet mod Jensen Gruppens Upcycling Nordsjælland står nuværende borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen (S).

- Jeg medgiver, at det er usædvanligt, at vi indstiller, at lokalplanen helt afvises. Men det kan forekomme, når man arbejder med lokalplaner. Sagen er jo ikke helt oplyst, før lokalplanprocessen er til ende, siger hun.

