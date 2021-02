Artiklen: Byggefirmaer bør bruge naturlige materialer for at være klar til fremtiden

Kreativ direktør i AI Arkitekter og Ingeniører tror på en renæssance for traditionelle materialer som strå, tegl, træ og tang. For eksempel i byggeri på vej i det sydlige Hillerød.

- Det går sikkert på samme måde med den frivillige bæredygtighedsklasse, som det gjorde med den frivillige energiklasse, hvor man strammede kravene, og den blev obligatorisk. Det tror jeg også, at den her bæredygtighedsklasse bliver. Der vil formentlig blive stillet krav til indeklimaet, fordi problemet med nogle af de her materialer er, at de afdunster. Du kan blive syg og dårlig af det. Det er virkelig alvorligt, siger Tomas Snog.