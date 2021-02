Bestyrelsen i La Cour Byg. Fra venstre formand Thomas Elong, direktør Filip la Cour, bestyrelsesmedlem Thomas Hanke og næstformand Kasper Høier Nielsen. Pressefoto

Byggefirma tager to skridt mod øget vækst: - Vi er nødt til at være den frække dreng i klassen

La Cour Byg med 50 ansatte tager to nye initiativer til at fortsætte med at klare sig godt i en branche med mange erfarne firmaer.

Hillerød - 05. februar 2021 kl. 05:24 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Hillerød: La Cour Byg i Hillerød er fra i år blevet et aktieselskab og har fået professionel bestyrelse.

- Man kan godt være et aktieselskab uden at have en professionel bestyrelse, men jeg vil noget med bestyrelsen. Det skal ikke bare være en kaffeklub, siger direktør Filip la Cour.

Skridtet fra at være et ApS til et A/S og ansættelsen af en professionel bestyrelse kommer oven på et år 2020 med 46 procents vækst i La Cour Byg, som laver tømrer-, murer- og malerarbejde.

Omdannelsen fra ApS til A/S indbefatter, at egenkapitalen øges fra 40.000 kroner til 400.000 kroner.

Vokset til 50 ansatte Filip la Cour startede firmaet i 2011, i 2015 blev det et ApS, og der er i dag 50 ansatte.

- Vi har en ny tilgang, fordi vi ikke har 50 års erfaring. Vi er nødt til at prøve noget nyt af og være den frække dreng i klassen. Vi er oppe imod nogen, som har været her i mange år. Det er nemt at spejle sig i dem, men vi er nødt til at prøve noget nyt, siger Filip la Cour.

At blive et aktieselskab og få en professionel bestyrelse er en måde at gøre noget nyt og tage virksomhedens udvikling seriøst, mener direktøren.

- Jeg synes, det var et naturligt næste skridt både i min personlige udvikling og i La Cour Bygs udvikling at få en professionel bestyrelse, hvor man kan have en dialog og debat om, hvad La Cour Byg skal, så det ikke bare er mig, der bygger det på min mavefornemmelse, forklarer Filip la Cour.

Han er selv 33 år og hans næstformand er Kasper Høier Nielsen, der har samme alder og arbejder med hydraulik.

Thomas Elong er formand for bestyrelsen. Han er også byrådsmedlem for Venstre i Hillerød.

- Han kender Hillerød by som sin egen bukselomme og har en bred profil og et stort netværk og forståelse for forretningstilgang, siger Filip la Cour om sin bestyrelsesformand.

Godt IT gør en forskel

Endelig er Thomas Hanke medlem af bestyrelsen. Han driver virksomhed inden for inkasso, debitorstyring og IT-løsninger i Straetus Nordic, hvor han er direktør.

Disse kompetencer passer godt med La Cour Byg. Når man spørger direktøren, hvad virksomheden er særligt god til, som skaber vækst, så er svaret klart:

- IT-løsninger og håndtering af medarbejdere. Vi har en hurtig og aktiv kommunikation over for kunderne fra tilbud til udført opgave og kontrol, siger Filip la Cour.

Kunderne er erhvervskunder, forsikringskunder og privatkunder. Det eneste La Cour Byg ikke laver er nybyggeri.

- Ellers laver vi det meste inden for tømrer-, murer- og malerarbejde, siger direktøren.

Selvom IT-løsninger og god kommunikation og administration hjælper på væksten i firmaet, så er medarbejderne den vigtigste årsag til, at det går godt.

- Det kan godt være, vi har noget godt IT, men vi er ikke noget uden den almene medarbejder. Hverken tømrer-, murer- eller malersvende hænger på træerne, siger Filip la Cour.

Den nye professionelle bestyrelse i La Cour Byg holder seks-otte møder i løbet af 2021.