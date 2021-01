Byggefirma ringede til Falck, da statsministeren opfordrede til test på jobbet

- Jeg synes, det er rigtigt rart at vide, at vi ikke kun passer på, men at vi faktisk har trygge omgivelser.

Torsdag eftermiddag ankom Falck til byggefirmaet HHM's byggeplads på Sophie Magdalenesvej i Birkerød, hvor byggefirmaet er ved at opføre nye plejeboliger for Rudersdal Kommune. Her blev 22 af de cirka 35 medarbejdere fra HHM på byggepladsen testet for covid-19. Ingen var positive.